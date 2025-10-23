В Монреале проходит масштабная операция против межпровинциальной сети по торговле кокаином

Монреальская полиция (SPVM) в среду утром начала серию обысков и арестов, направленных против крупной сети по межпровинциальной торговле кокаином. По данным, около 50 полицейских участвуют в операции, которая охватывает Монреаль, Лаврентийские горы и регион Монтережи.

По версии следствия, группа регулярно закупала кокаин в районе Торонто, а затем перепродавала его в Квебеке. В операции задействованы сотрудники спецподразделения по борьбе с бандами отдела организованной преступности SPVM, а также полиция провинции Квебек (Sûreté du Québec) и департамент полиции города Сен-Жером.

По предварительным данным, планируется задержание нескольких человек, подозреваемых в причастности к этому наркосиндикату. В ближайшее время ожидается официальный отчёт полиции, где будут раскрыты подробности — включая количество арестованных и объём изъятых веществ.

Эта операция — часть более масштабной программы SPVM по борьбе с организованной преступностью и межпровинциальными наркоканалами. Ранее, 30 сентября, полиция Монреаля совместно с коллегами из Онтарио уже провела похожие рейды, в результате которых было изъято 32 килограмма кокаина, полкилограмма крэка, почти $500 000 наличными и одно огнестрельное оружие. Тогда были арестованы четыре человека, включая 39‑летнего Гийома Дюшена и 35‑летнего Вилрмина Васкеса Кастильо, которым предъявлены обвинения в хранении и сбыте наркотиков, а также в незаконном владении оружием.

Следователи отмечают, что Торонто продолжает оставаться одним из главных узлов в канадской системе поставок кокаина, а Монреаль — одним из крупных рынков сбыта. Преступные группы, действующие в обоих регионах, постепенно выстраивают устойчивые каналы между провинциями, и их деятельность часто связана с международными контрабандными маршрутами.

По словам представителя SPVM, операция направлена не только на изъятие наркотиков, но и на разрушение структуры самой сети и установление её связей внутри организованных преступных групп, действующих на территории Квебека и Онтарио.

Полиция обещает в течение дня опубликовать дополнительные сведения о ходе рейдов и дальнейших следственных действиях.

