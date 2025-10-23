Новые правила аренды в Квебеке могут переложить расходы на ремонт зданий на арендаторов

Арендаторы по всей провинции вскоре могут столкнуться с ростом арендной платы, так как арендодатели могут получить возможность перекладывать расходы на ремонт и реконструкцию зданий на жильцов.

Проект нормативного акта, который ослабил бы правила установления аренды, был представлен 3 сентября бывшим министром жилищного строительства Франс-Элейн Дюрансo. Период для общественного обсуждения закончился в пятницу.

Новые правила могут позволить арендодателям после ремонта включать в следующем ежегодном повышении арендной платы увеличение на 5 процентов для покрытия расходов на обслуживание и ремонт (включая выплаченные проценты). Этот показатель предназначен для амортизации капитальных расходов в течение 20 лет.С 2006 года ставка амортизации колебалась ежегодно от 2,4 до 4,8 процента, согласно данным Министерства жилищного строительства, снизившись с 4,8 процента в прошлом году. Она определяется расчетом на основе действующих процентных ставок.

Новая формула Административного жилищного трибунала (TAL) для расчета увеличения арендной платы будет основываться на среднем значении общего индекса потребительских цен (CPI) за предыдущие годы. Таким образом, будет отказано от текущей системы, основанной на инфляции, специфичной для эксплуатационных расходов жилья.Это второй проект постановления, представленный Франс-Элейн Дюранссо в связи с установлением арендной платы.

