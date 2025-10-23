Молодые медсёстры в Канаде массово покидают профессию: новый отчёт предупреждает о кризисе кадров

Монреальский экономический институт (MEI) опубликовал свежие данные, которые подтверждают тревожную тенденцию: в Канаде становится всё сложнее удерживать молодых медицинских работников. Согласно отчёту за 2023 год, на каждые 100 новых медсестёр младше 35 лет приходится уже 40 уходов из профессии.

Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 36. В Квебеке ситуация немного лучше — 37 уходов на 100 новичков, но и здесь за десятилетие практически не наблюдается прогресса.

Автор исследования, экономист MEI Эммануэль Б. Фобер, отмечает, что «в некоторых провинциях наметились улучшения, однако общая тенденция остаётся тревожно устойчивой». Её анализ основан на подробных статистических данных, собранных Канадским институтом информации о здравоохранении (CIHI).

Дефицит медсестёр — одна из самых острых проблем канадской системы здравоохранения. Уже сейчас, по данным CIHI, в стране насчитывается около 478 тысяч квалифицированных специалистов, и при этом открыто порядка 42 тысяч вакансий, что втрое больше, чем пять лет назад. К 2030 году страна рискует столкнуться с нехваткой примерно 120 тысяч человек в системе здравоохранения.

По мнению экспертов, причины очевидны: высокая нагрузка, эмоциональное выгорание, бюрократия и отсутствие гибких форм занятости. Молодые специалисты, особенно выпускники колледжей и университетов, часто не выдерживают ритма государственных клиник и ищут работу в частном секторе либо вовсе уходят из профессии.

Среди всех провинций именно Британская Колумбия демонстрирует лучшие показатели удержания кадров. В 2023 году здесь зафиксирован самый низкий уровень оттока молодых медсестёр в Канаде. Секрет успеха региона, по мнению Фобер, заключается в гибкости трудовых схем.

Местные медсёстры могут обмениваться сменами внутри небольших «пулов» без необходимости согласовывать это с руководством. Такая система — «малые команды» — не только упрощает организацию рабочего процесса, но и помогает специалистам сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Кроме того, около 9,200 медсестёр из других провинций в прошлом году получили лицензии на работу в Британской Колумбии, тогда как только 3,100 местных специалистов оформили разрешения на практику за пределами региона.

В то время как одна часть страны пересматривает подход к графикам и оплате труда, правительство Квебека сосредоточилось на борьбе с зависимостью от частных агентств. Закон № 10, принятый в 2023 году, ограничил использование независимых медсестёр, работающих по контракту, и направлен на возвращение персонала в государственные учреждения.

По данным Santé Québec, только за 2024 год эта политика сэкономила казне около 697 миллионов долларов, а 5 500 сотрудников частных агентств вернулись в государственный сектор. Однако исследования MEI указывают, что такие меры могут иметь обратный эффект — уменьшение автономии и удовлетворённости среди работников, особенно среди представителей молодого поколения, для которых гибкость графика остаётся главным приоритетом.

Федеральное правительство, понимая масштаб кризиса, уже выделило свыше 198 миллиардов долларов на реформу здравоохранения на ближайшие десять лет. Часть этих средств направлена на расширение программ обучения медсестёр и повышение привлекательности профессии.

Однако эксперты предупреждают: инвестиции не приведут к результату, если не изменится само отношение к трудовым условиям в больницах и клиниках. «Привлечь молодых сотрудников недостаточно — их нужно суметь удержать», — подчёркивает Эммануэль Фобер.

Канада оказалась в ситуации, когда система медицинского образования продолжает выпускать тысячи новых специалистов — более 11 900 выпускников в 2023 году — но значительная их часть вскоре покидает профессию. Без комплексной реформы, которая учтёт психологическое состояние, оплату, гибкость и ментальное здоровье работников, дефицит медсестёр рискует стать системным и подорвать устойчивость всей национальной системы здравоохранения.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG