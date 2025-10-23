Подписаться на рассылку
Недалеко от аэропорта Трюдо произошла смертельная авария

Виктория Христова Окт 23, 2025

В пятницу после обеда недалеко от аэропорта Трюдо произошла смертельная авария, в которой погибла женщина 70 лет.

 

Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), вызов на 911 поступил около 13:25 с сообщением, что пешеход была сбита шаттл-автобусом на парковке Park’N Fly, на перекрёстке улиц Маршалл и МакМиллан в Дорвале.

Прибыв на место, полицейские обнаружили женщину с тяжёлыми травмами, которая скончалась на месте происшествия. Для расследования инцидента полицейские перегородили территорию на несколько часов. Водитель и пассажиры не пострадали. Личность погибшей не разглашается. Причины столкновения пока устанавливаются.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта, но доступ к соседним парковкам временно ограничили. На момент вечера пятницы дополнительной информации не поступало, расследование продолжается.

Далее планируется допрос водителя и свидетелей, а также проведение осмотра автобуса и места аварии для выяснения причин: не исключают ни техническую неисправность, ни возможный медицинский инцидент с водителем.

Компания Park’N Fly выразила соболезнования семье погибшей и заявила о полном сотрудничестве с полицией, подчеркнув, что безопасность — их главный приоритет.

Для жителей и гостей Монреаля рекомендуется заранее учитывать возможно возникшие неудобства при планировании поездок в зоне аэропорта на время расследования.

 

