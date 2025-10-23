Принят стратегический план округа Сен-Лоран на 2026–2029 годы

В план включено ожидание появления станций REM (градостроительный проект сети скоростного поезда) и активное участие в ряде крупных проектов. Одним из ключевых является масштабная реконструкция торгового центра Place Vertu, который в прошлом месяце отметил своё 50-летие. Этот проект сохранит значительную часть существующего центра, но внутри его ждут серьёзные перемены: появятся новые жилые дома и сформируется полностью новый жилой квартал с собственной инфраструктурой.
План также предусматривает переустройство бывшего штаб-квартиры National Film Board of Canada в смешанную жилую и деловую зону — ещё один многокомпонентный проект, который преобразует городскую среду.
Мэр округа Алан Де Соуза отметил, что новый стратегический план отражает серьёзную работу и креативность местных команд, учитывает потребности жителей и реалии территории. Он направлен на три главные цели: повышение качества услуг, укрепление социальной сплочённости и переход к более устойчивому, инклюзивному и устойчивому развитию района.
Конкретные задачи включают:
- Усиление связи с местными сообществами для лучшего понимания их нужд и организации инклюзивных культурных мероприятий.
- Внедрение универсальной доступности во все проекты и услуги на основе проверки объектов совместно с экспертами.
- Повышение эффективности и прозрачности обработки запросов граждан с помощью искусственного интеллекта и оптимизации процессов.
- Управление ливневыми водами через природоохранные зоны, такие как парк Марсель-Лорен и коридоры биоразнообразия, создавая «губчатые» парки для снижения нагрузки на городскую инфраструктуру.
- Планирование развития жилья и экономики с учётом влияния крупных столичных проектов, выгодных для сообщества.
- Улучшение санитарного состояния и безопасности общественных и жилых территорий.
- Построение безопасной транспортной системы с инициативами по безопасному доступу к станциям REM, пересмотру грузоперевозок и снижению скоростных ограничений на важных артериях.
- Реализация специализированного плана развития бизнес-парка Technoparc с акцентом на устойчивое развитие.
- Участие в завершении крупных проектов, включая Place Vertu, Hodge, национальный кинофонд (ONF) и Terrasses du Nouveau-Saint-Laurent.
- Реализация генерального плана развития района Ходж-Лебо и планирование территории Тимен-Люсьен-Тимен.
Таким образом, Сен-Лоран готовится к динамичным изменениям, сохраняя баланс между комфортом жителей и современными градостроительными трендами, направленными на устойчивое и сбалансированное развитие территории. Этот план обеспечит качественную жизнь, социальную сплочённость и безопасность для всех жителей.
