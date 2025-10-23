Принят стратегический план округа Сен-Лоран на 2026–2029 годы

Стратегический план округа Сен-Лоран на 2026–2029 годы, принятный на заседании 2 сентября, задаёт чёткое направление развития района на ближайшие годы.

В план включено ожидание появления станций REM (градостроительный проект сети скоростного поезда) и активное участие в ряде крупных проектов. Одним из ключевых является масштабная реконструкция торгового центра Place Vertu, который в прошлом месяце отметил своё 50-летие. Этот проект сохранит значительную часть существующего центра, но внутри его ждут серьёзные перемены: появятся новые жилые дома и сформируется полностью новый жилой квартал с собственной инфраструктурой.

План также предусматривает переустройство бывшего штаб-квартиры National Film Board of Canada в смешанную жилую и деловую зону — ещё один многокомпонентный проект, который преобразует городскую среду.

Мэр округа Алан Де Соуза отметил, что новый стратегический план отражает серьёзную работу и креативность местных команд, учитывает потребности жителей и реалии территории. Он направлен на три главные цели: повышение качества услуг, укрепление социальной сплочённости и переход к более устойчивому, инклюзивному и устойчивому развитию района.

Конкретные задачи включают:

Усиление связи с местными сообществами для лучшего понимания их нужд и организации инклюзивных культурных мероприятий.

Внедрение универсальной доступности во все проекты и услуги на основе проверки объектов совместно с экспертами.

Повышение эффективности и прозрачности обработки запросов граждан с помощью искусственного интеллекта и оптимизации процессов.

Управление ливневыми водами через природоохранные зоны, такие как парк Марсель-Лорен и коридоры биоразнообразия, создавая «губчатые» парки для снижения нагрузки на городскую инфраструктуру.

Планирование развития жилья и экономики с учётом влияния крупных столичных проектов, выгодных для сообщества.

Улучшение санитарного состояния и безопасности общественных и жилых территорий.

Построение безопасной транспортной системы с инициативами по безопасному доступу к станциям REM, пересмотру грузоперевозок и снижению скоростных ограничений на важных артериях.

Реализация специализированного плана развития бизнес-парка Technoparc с акцентом на устойчивое развитие.

Участие в завершении крупных проектов, включая Place Vertu, Hodge, национальный кинофонд (ONF) и Terrasses du Nouveau-Saint-Laurent.

Реализация генерального плана развития района Ходж-Лебо и планирование территории Тимен-Люсьен-Тимен.

Таким образом, Сен-Лоран готовится к динамичным изменениям, сохраняя баланс между комфортом жителей и современными градостроительными трендами, направленными на устойчивое и сбалансированное развитие территории. Этот план обеспечит качественную жизнь, социальную сплочённость и безопасность для всех жителей.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG