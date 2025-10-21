Подписаться на рассылку
Квизмашина — Советские мультфильмы

Denis Dankoff Окт 20, 2025 Культура, шоу-бизнес

ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ! 🐻✨
Помните, как мы замирали у экрана, когда Крокодил Гена пел про день рождения, а Винни-Пух философствовал про «мёд, который не долежал»?
Теперь можно не просто вспомнить, а поиграть во всё это заново!
🎬 Добрая и душевная КВИЗМАШИНА — СОВЕТСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ вернёт вас в мир детства, где добро всегда побеждает, а кот Леопольд предлагает «жить дружно».
Соберите команду друзей, включите режим ностальгии и приготовьтесь угадывать героев, цитаты и мелодии, которые мы любим с детства!
📅 23 октября, 19:30
📍 Ресторан BRAVO — 5000 Jean-Talon Ouest, Montréal
💵 Участие: 40$, а новичкам — всего 20$!
🎉 Вас ждут призы, смех, уютная атмосфера и ощущение, что вы снова в детстве — только с бокалом вина и командой таких же «выросших детей».
Не упустите шанс! Места ограничены — бронируйте прямо сейчас и приходите играть, вспоминать и улыбаться вместе с
Домом Культуры Funparty и Restaurant Bravo 💫
👉 А теперь — внимание, вопрос! Кто первым запоёт «Пусть бегут неуклюже…»? 😉

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

