Строители Квебека предлагают новый механизм для поддержки молодых покупателей жилья

Федеральное правительство Канады должно ввести механизм, который облегчит передачу капитала между поколениями и поможет молодым людям приобрести своё первое жильё. С таким предложением выступила Ассоциация профессионалов строительства и жилищного сектора Квебека (APCHQ), отмечая, что сегодня всё больше молодых семей оказываются не в состоянии накопить первоначальный взнос для покупки дома.

«Нужно помочь родителям помочь своим детям», — сказала в интервью вице‑президент по стратегическому развитию, общественным связям и инновациям Изабель Демер. По её словам, стремительный рост цен на недвижимость и резкое удорожание аренды свели возможности молодых покупателей к минимуму — накопить на первый взнос становится почти невозможно.

По данным Корпорации жилищного кредитования и ипотек (SCHL), в 2024 году 41% новых владельцев жилья воспользовались финансовой помощью родителей — в виде дарения или наследства. Средняя сумма такой помощи составила 74 570 долларов. Однако подобные подарки нередко оборачиваются для родителей дополнительными налоговыми обязательствами.

APCHQ предлагает разработать специальный механизм, который позволил бы родителям официально вносить средства на первоначальный взнос детей через уже существующие инструменты — Программу приобретения жилья (Régime d’accession à la propriété) или Налоговый счёт накоплений для первой покупки. Такая мера, по мнению ассоциации, позволила бы избежать налоговых потерь и дала бы молодым семьям шанс не прибегать к дорогой ипотечной страховке SCHL.

Финансовый консультант Патрик Бернар считает эту идею интересной, но подчёркивает: одного нового механизма недостаточно. «Сегодня нет реального стимула для родителей делать денежные подарки, но даже если он появится, проблему доступности жилья это не решит. Важно усиливать финансовое планирование семей в целом», — говорит эксперт.

Пересмотр налоговой льготы по федеральной TPS

Ассоциация также обратилась к федеральным властям с просьбой задним числом распространить действие послабления по налогу на товары и услуги (TPS), которое предназначено для покупателей первого жилья. Сейчас под действие льготы подпадают только сделки, заключённые после 27 мая 2025 года, хотя мера была анонсирована ещё 20 марта.

«Тысячи семей, вдохновлённых этим обещанием, оформили покупку в промежутке между мартом и маем, и теперь они рискуют остаться без столь важной финансовой поддержки», — отмечает APCHQ. По расчётам организации, реализация этой коррекции обошлась бы бюджету в 53 миллиона долларов.

Напомним, что общая стоимость освобождения от TPS на срок шесть лет оценивается в 1,9 миллиарда долларов, согласно данным парламентского бюджетного управления.

