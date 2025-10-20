В субботу на площади Place du Canada в центре Монреаля прошла акция протеста под лозунгом «no tyrants»

В субботу на площади Place du Canada в центре Монреаля прошла акция протеста под лозунгом «no tyrants» или «no kings», направленная против президента США Дональда Трампа. В демонстрации приняли участие сотни человек в поддержку американских соседей.

Барбара Скейлз из организации Democrats Abroad назвала акцию «митингом против тирании». «Это коренится в жадности к власти и богатству, которая, кажется, неутолима. А остановить это можем только мы — народ», — сказала она.

Участники мероприятия выступали с речами, звучала музыка, толпа поддерживала сатиирические плакаты и костюмы. Организатором выступила группа Indivisible Quebec. Большинство участников были резидентами Монреаля, но среди организаторов были и американцы-эмигранты.

Дэвид Шелтон, соорганизатор, пояснил: «Как двуязычные граждане, мы должны выражать свою позицию и демонстрировать недовольство политикой и поведением нынешней администрации».

Акция была частью глобальной серии протестов против администрации Трампа — по всему миру прошло около 2000 подобных мероприятий.

«Гражданам любой страны на планете нужно осознавать угрозу тирании и активно ей противостоять», — подчеркнула Скейлз.

Эксперты отмечают, что такое единство по всему миру отражает беспрецедентный стиль управления Трампа в Белом доме.

Леонард Мур, профессор американской истории в отставке из университета Макгилла, заявил: «Это бурное время в истории США. Никогда ещё президент не был так готов идти против конституции своей страны».

Для канадцев это больше, чем просто выражение поддержки соседям.

«Оскорбления и угрозы сделать Канаду 51-м штатом — повод выразить своё несогласие», — отметил Шелтон.

Монреальская акция протеста стала частью международного движения, которое призывает защищать демократию и противостояние произволу во власти.

