Сколько нужно зарабатывать в Монреале?

Если жители Монреаля должны тратить на аренду жилья около трети своего дохода, им необходимо зарабатывать примерно 33 доллара в час, согласно новому исследованию.

Компания Zoocasa, специализирующаяся на недвижимости, проанализировала данные по 51 городу Канады после того, как несколько провинций подняли минимальную зарплату. Эксперты определили минимальный доход, необходимый для аренды однокомнатной квартиры по правилу 32%. Это стандарт, который должен оставлять достаточно средств на еду, транспорт, сбережения и непредвиденные расходы.

В Квебеке минимальная зарплата поднялась с 15,75 до 16,10 долларов в мае 2025 года. По данным сервиса Rentals.ca, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Монреале составляет 1 729 долларов в месяц. Чтобы такую квартиру арендовать, годовой доход должен составлять около 64 838 долларов, что эквивалентно 33,25 долларам в час.

Однако, для канадцев с минимальной зарплатой такая цель кажется недостижимой. При полной занятости (37,5 часов в неделю) доход составляет около 31 395 долларов в год, то есть арендная плата должна составлять около 830 долларов, чтобы не превышать 32% дохода.

Проблема в том, что даже самые простые однокомнатные квартиры стоят в два или три раза дороже. В то время как минимальная зарплата растет, аренда увеличивается ещё быстрее, оставляя многих работников в замкнутом цикле, где полная занятость не гарантирует доступность жилья.

Эксперты подчеркивают, что проблему доступности жилья можно решить, только привязав стандарты дохода к реальной стоимости аренды. В настоящий момент минимальная зарплата не отражает реальных жизненных затрат, включая питание, одежду, транспорт, сбережения и заботу о иждивенцах.

Маргарет ван Нутен из инициативы Projet Genesis отмечает, что меры правительства по контролю за арендой не дали результатов, при этом наибольшие трудности испытывают люди на социальном обеспечении и пожилые люди без доступа к социальному жилью.

Она предупреждает, что многим приходится терпеть отсутствие отопления, вредителей и даже плесень, а женщины, переживающие домашнее насилие, боятся уйти из-за невозможности найти безопасное жильё. По её словам, множество людей находятся на грани бездомности, а из-за ежегодного повышения арендных платежей не стоит рассчитывать на частный рынок для решения проблемы жилья.

Таким образом, ситуация с доступным жильём в Монреале остаётся сложной, требуя комплексных решений, учитывающих реальные доходы и потребности населения.

