Донорство «Hema-Quebec», как залог спасения жизней

Жан-Филипп Кати сегодня кажется совершенно здоровым человеком, и ни за что не скажешь, что два года назад он боролся за жизнь, оказавшись в водах реки после оползня в регионе Сагене — Лак-Сен-Жан в Квебеке.

1 июля 2023 года он вместе со своей партнёршей Паскаль Расин совершал поход в национальном парке сагенейских фьордов. Неожиданно за несколько часов здесь выпало месячное количество осадков. Вернувшись к машине, пара заметила поваленное дерево, и буквально через мгновение раздался грохот — начался мощный оползень. Земля под ногами начала двигаться, и оба оказались сброшены в реку.

Жан-Филипп сумел ухватиться за ветку дерева, осознавая, что если отпустит, погибнет. В этот момент он понял, что у него обе бедренные кости сломаны. Он провёл в таком состоянии 90 минут, пока не услышал: «Не двигайся, мы идём за тобой». Добровольные пожарные прибыли на спасение и вытащили его из воды.

Кати провёл 75 дней в больнице, перенёс 10 операций и прошёл сотни часов физиотерапии. К сожалению, Паскаль не удалось спасти, как и другая пострадавшая, Паскаль Эон.

Мужчина отмечает, что одной из причин, по которой он жив, стали многочисленные донорские переливания крови и плазмы, а также пересадка костной ткани. «Без Hema-Quebec и неизвестного донора меня бы здесь не было», — говорит он и призывает людей сдавать кровь: «Вы не всегда знаете, кому помогаете, но я — одна из тех причин».

Представительница Hema-Quebec, организация, обеспечивающая госпитали провинции донорской кровью, отмечает сложности в привлечении новых доноров, ведь многие не видят результатов своих донорств. Но именно щедрость жителей Квебека позволяет организации собирать ежедневно до 1000 донаций.

Два года спустя после трагических событий Жан-Филипп Кати просто хочет жить полной жизнью и вдохновлять других помогать своими донациями тем, кто нуждается. «Я счастливый отец трёх прекрасных дочерей, которые делают мою жизнь светлее. Я выжил в этой катастрофе и нашёл смысл продолжать жить», — говорит он.

История Кати — пример мужества, силы и важности донорства, которое спасает жизни.

