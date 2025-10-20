Запрет на костры: в юго-западном Квебеке бушует осенняя жара

Власти Квебека призывают туристов и отдыхающих воздержаться от разведения открытых костров в юго-западных районах провинции, где установилась аномально жаркая и сухая погода для октября.

Пожарная служба лесной охраны SOPFEU объявила запрет на сжигание открытого огня в регионах Ланодьер (Lanaudière), Лорантид (Laurentides), Монтережи (Montérégie), Оттауэй (Outaouais) и Абитиби-Темискамэнг (Abitibi-Témiscamingue). Решение было принято в пятницу, когда на территории провинции одновременно горели 11 очагов. К субботе их число сократилось до восьми — четыре из них в регионе Оттауэй. Все очаги, по данным ведомства, находятся под контролем.

Небывалая статистика

Согласно официальным данным SOPFEU, погодные условия последних месяцев стали причиной почти 80 лесных пожаров только за две недели октября — при среднем многолетнем показателе около 16 за весь месяц. Практически все возгорания, как отмечают специалисты, вызваны человеческим фактором — неосторожным обращением с огнём, кострами и фейерверками.

Штрафы и ответственность

В районах, где введён запрет, под запретом любые костры, барбекю и пиротехника. Нарушителям грозят административные штрафы. «Достаточно одной искры, чтобы из пикника разгорелся пожар», — предупреждают лесные службы.

Природа просит передышки

Жаркая и сухая осень без осадков стала редким явлением для Квебека. Синоптики отмечают, что устойчивое тепло держится с августа, тогда как дожди обошли регион стороной. Эти аномальные условия способствуют быстрому распространению огня даже при слабом ветре.

Пока над юго-западом провинции стоит ясная погода и температура держится около 13 °C, спасатели надеются на перемену: дожди и прохлада ожидаются уже в начале следующей недели — они могут стать спасением для уставших от огня лесов.

Жителям напоминают: забота о природе начинается с осмотрительности. Каждый забытый уголёк — угроза для целого леса.

