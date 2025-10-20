Монреальская технология, продлевающая жизнь: искусственный интеллект помогает хирургам побеждать рак мозга

История Питера Росса — это история надежды. Почти четыре года назад врачи диагностировали у него опухоль мозга и дали лишь 14 месяцев жизни. Сегодня он готовится стать дедушкой. Вторую жизнь ему подарило изобретение монреальских учёных — хирургическое устройство SENTRY, основанное на технологии искусственного интеллекта.

«Этот прибор подарил мне остальную жизнь. Каждый день я просыпаюсь и не верю, что всё это наяву», — говорит Росс. Его жена Сандрэн Менар, не скрывая эмоций, добавляет: «Он всё ещё с нами. И это чудо».

Интеллект, который видит невидимое

Создатель устройства, нейрохирург доктор Кевин Петрекка из института The Neuro при университете Макгилла, разработал SENTRY совместно с инженерами компании Reveal Surgical. Этот компактный прибор, внешне напоминающий ручной датчик, во время операции способен отличить опухолевые ткани от здоровых.

«Если прибор показывает, что это опухоль, в 98,7 % случаев так и есть. Если он сообщает, что это нормальный мозг — это всегда нормальный мозг», — объясняет Петрекка.

Секрет разработки — в технологии спектроскопии Рамана и алгоритмах машинного обучения. Луч света «считывает» молекулярную структуру ткани, а встроенный искусственный интеллект мгновенно анализирует данные и показывает врачу результат. Вся процедура занимает менее трёх секунд и работает даже там, где человеческий глаз и магнитно‑резонансное изображение бессильны.

Новая точность, новые шансы

До появления этого прибора хирурги удаляли опухоль «на ощупь», ориентируясь на опыт и визуальные ориентиры. Теперь же их возможности значительно выросли: можно точнее и глубже убирать злокачественные клетки, не задевая здоровые. По данным клинических испытаний, использование SENTRY продлевает жизнь пациентам минимум в два‑пять раз дольше прогнозируемого срока.

Изобретение мирового уровня

Сотни операций уже проведены с помощью этого прибора в Монреале. Тестирования продолжаются также на опухолях груди и лёгких. Следующий шаг — получить одобрение FDA, чтобы начать широкое внедрение технологии в Северной Америке. Пилотные испытания назначены на май 2026 года.

Чудо, воплощённое в науке

Для Питера Росса каждый день — подарок.

«Я выхожу на прогулку, смотрю на небо и просто радуюсь жизни. Всё это стало возможным благодаря людям, которые не побоялись мечтать», — говорит он.

Монреальская разработка стала символом того, как искусственный интеллект и медицина соединяются ради одной цели — продлить человеческую жизнь. И, похоже, для многих пациентов SENTRY станет не просто прибором, а вторым дыханием.

