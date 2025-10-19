Как собрать первоначальный взнос без значительных сбережений, особенно при высоких процентных ставках

Все больше пар мечтают купить новый дом, ещё не продав старый. Но как собрать первоначальный взнос без значительных сбережений, особенно при высоких процентных ставках и жёстких требованиях банков?

Это настоящий финансовый головоломный момент. Всё больше владельцев хотят купить жильё побольше — без давления срочной продажи текущей недвижимости, особенно с учётом долгих сроков строительства новых домов. Но при инфляции и высоких ставках собрать первоначальный взнос практически невозможно без наличности. Решение, однако, часто уже «спрятано» в ваших стенах — в капитале вашего нынешнего дома.

Почему требуется 20 % первоначального взноса

20 % — не всегда обязательное условие. Оно чаще всего действует, когда кредит не застрахован государственной или частной страховкой (SCHL, Sagen, Canada Guaranty).

Если приобретаемое жильё становится вашей основной резиденцией, можно внести всего 5–10 % в зависимости от цены недвижимости.

Пример: чтобы купить дом за 600 000 $, нужно внести 120 000 $. Такая сумма для большинства семей недоступна после лет роста стоимости жизни .​

Как высвободить капитал своего дома

1. Кредитная линия под залог недвижимости

Наиболее гибкий способ, если вы хотите сохранить доступ к своему капиталу. Можно занять до 65 % стоимости дома в виде кредитной линии. При сочетании с ипотекой — до 80 % рыночной стоимости.

Пример:

Дом — 500 000 $, ипотека — 300 000 $.

Максимум — 400 000 $ (80 %), значит, можно взять 100 000 $ в виде кредитной линии.

Главное правило: кредитная линия не должна превышать 65 % стоимости, а общая сумма — 80 %.

2. Рефинансирование ипотеки

Позволяет занять до 80 % стоимости жилья и добавить высвобожденные деньги к текущему кредиту.

Плюсы — ниже процент, чем у кредитной линии.

Минусы — увеличение долга и ежемесячных выплат, возможные нотариальные расходы и штрафы.

3. Краткосрочный мостовой кредит (prêt relais)

Мост между продажей старого и покупкой нового дома (на 3–6 месяцев). Требуется подписанное соглашение о продаже.

Плюсы — даёт возможность оплатить аванс до завершения сделки по старому дому.

Минусы — высокие проценты (9–11 %).

4. Продать сначала, потом арендовать

Менее популярный, но более безопасный вариант — продать и временно снять жильё на 6–12 месяцев.

Плюсы — никаков давления, нет двойных платежей.

Минусы — двойной переезд и возможный дискомфорт в поиске нового дома.

Купить сначала или продать?

Ответ зависит от вашей устойчивости к риску и способности временно платить за два дома. Продавать — безопаснее, покупать вперёд — удобнее, но рискованнее при падении цен или задержках продаж .​

Итог

Перед тем как влюбиться в новый дом или проект, поговорите с ипотечным брокером. За один час он поможет превратить мечту в реальный финансовый план.

Ваш капитал не спит в банке — он спит в ваших стенах. Пора его разбудить.

Полезные советы

Рассчитайте свой уровень долговой нагрузки. Жильё (ипотека, налоги, отопление) не должно превышать 32 % валового дохода.

- Оцените текущий дом — реальная рыночная стоимость покажет, сколько вы можете высвободить из капитала.

- Получите письменное предварительное одобрение кредита — это зафиксирует процент на 90–120 дней.

- Учтите скрытые расходы: нотариус, налог на передачу, страховка, переезд — это ещё 2–4 % цены дома.

- Сравните предложения разных банков — ставки и условия различаются существенно .

Facebook I Instagram I Linkedin

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG