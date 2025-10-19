Как собрать первоначальный взнос без значительных сбережений, особенно при высоких процентных ставках

Это настоящий финансовый головоломный момент. Всё больше владельцев хотят купить жильё побольше — без давления срочной продажи текущей недвижимости, особенно с учётом долгих сроков строительства новых домов. Но при инфляции и высоких ставках собрать первоначальный взнос практически невозможно без наличности. Решение, однако, часто уже «спрятано» в ваших стенах — в капитале вашего нынешнего дома.
Почему требуется 20 % первоначального взноса
20 % — не всегда обязательное условие. Оно чаще всего действует, когда кредит не застрахован государственной или частной страховкой (SCHL, Sagen, Canada Guaranty).
Если приобретаемое жильё становится вашей основной резиденцией, можно внести всего 5–10 % в зависимости от цены недвижимости.
Пример: чтобы купить дом за 600 000 $, нужно внести 120 000 $. Такая сумма для большинства семей недоступна после лет роста стоимости жизни .
Как высвободить капитал своего дома
1. Кредитная линия под залог недвижимости
Наиболее гибкий способ, если вы хотите сохранить доступ к своему капиталу. Можно занять до 65 % стоимости дома в виде кредитной линии. При сочетании с ипотекой — до 80 % рыночной стоимости.
Пример:
Дом — 500 000 $, ипотека — 300 000 $.
Максимум — 400 000 $ (80 %), значит, можно взять 100 000 $ в виде кредитной линии.
Главное правило: кредитная линия не должна превышать 65 % стоимости, а общая сумма — 80 %.
2. Рефинансирование ипотеки
Позволяет занять до 80 % стоимости жилья и добавить высвобожденные деньги к текущему кредиту.
Плюсы — ниже процент, чем у кредитной линии.
Минусы — увеличение долга и ежемесячных выплат, возможные нотариальные расходы и штрафы.
3. Краткосрочный мостовой кредит (prêt relais)
Мост между продажей старого и покупкой нового дома (на 3–6 месяцев). Требуется подписанное соглашение о продаже.
Плюсы — даёт возможность оплатить аванс до завершения сделки по старому дому.
Минусы — высокие проценты (9–11 %).
4. Продать сначала, потом арендовать
Менее популярный, но более безопасный вариант — продать и временно снять жильё на 6–12 месяцев.
Плюсы — никаков давления, нет двойных платежей.
Минусы — двойной переезд и возможный дискомфорт в поиске нового дома.
Купить сначала или продать?
Ответ зависит от вашей устойчивости к риску и способности временно платить за два дома. Продавать — безопаснее, покупать вперёд — удобнее, но рискованнее при падении цен или задержках продаж .
Итог
Перед тем как влюбиться в новый дом или проект, поговорите с ипотечным брокером. За один час он поможет превратить мечту в реальный финансовый план.
Ваш капитал не спит в банке — он спит в ваших стенах. Пора его разбудить.
Полезные советы
-
Рассчитайте свой уровень долговой нагрузки. Жильё (ипотека, налоги, отопление) не должно превышать 32 % валового дохода.
- Оцените текущий дом — реальная рыночная стоимость покажет, сколько вы можете высвободить из капитала.
- Получите письменное предварительное одобрение кредита — это зафиксирует процент на 90–120 дней.
- Учтите скрытые расходы: нотариус, налог на передачу, страховка, переезд — это ещё 2–4 % цены дома.
- Сравните предложения разных банков — ставки и условия различаются существенно .
