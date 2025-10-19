Подписаться на рассылку
Долгожданные перемены в руководстве Reitmans

Виктория Христова Окт 19, 2025

Канадская компания Reitmans Ltd. объявила об уходе своего главного операционного директора Джеки Тардиф после 31 года службы. Её отставка вступит в силу в начале декабря 2025 года.

С уходом Тардиф компания ликвидирует должность COO, чтобы, как утверждают представители, «обеспечить более гибкую организационную структуру».

Генеральный директор Андреа Лимбарди поблагодарила Тардиф за её выдающийся вклад в развитие бренда:
«На протяжении трёх десятилетий Джеки играла ключевую роль в реализации наших стратегических целей и поддержании корпоративных ценностей. Её энергия, лидерство и преданность делу помогли Reitmans оставаться близким и понятным брендом для канадцев».

Решение о реструктуризации совпало с периодом давления со стороны акционеров, которые в начале года призывали компанию пересмотреть стратегию после снижения рыночной стоимости акций. Таким образом, Reitmans продолжает адаптироваться к реалиям рынка, где ритейл остаётся под давлением роста онлайн-продаж.

Компания пока не уточнила, как перераспределит обязанности, выполняемые до этого главным операционным директором. По словам аналитиков, это может означать шаг в сторону упрощения управленческих процессов и фокус на цифровую трансформацию.

 

