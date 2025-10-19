Подписаться на рассылку
Новости Исследование McGill: старые свалки Монреаля продолжают выделять метан, усугубляя изменение климата

Виктория Христова Окт 19, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 20 Просмотров

Новое исследование McGill University выявило масштабные утечки метана из давно засыпанных свалок на острове Монреаль — газа, который в десятки раз усиливает эффект глобального потепления.

 

 

Учёные обнаружили более 3 000 «горячих точек» выбросов метана на территории мегаполиса, включая заброшенные мусорные полигоны, промышленные зоны и даже ежегодную городскую снежную свалку, куда коммунальные службы вывозят снег.

Наиболее известный пример — парк Фредерика Бэка. Под его зелёной поверхностью скрыты 40 миллионов тонн отходов, накопленных за десятилетия. Несмотря на то что парк оснащён 200 подземными скважинами и 17-километровой сетью труб, которые улавливают метан и направляют его на электростанцию для выработки энергии, в других частях города подобных технологий нет.

«В идеальном мире у нас была бы совершенная система, улавливающая весь этот газ и превращающая его в энергию. Или мы бы компостировали отходы — тогда органика не гнила бы под землёй, а использовалась для выращивания пищи», — объясняет доктор Питер Дуглас, доцент кафедры наук о Земле и планетных систем McGill University.

Снежная свалка как источник неожиданного загрязнения

Исследователи также выявили, что карьер Франкон, где располагается крупнейшая снежная свалка Монреаля, выделяет метан на уровне, сопоставимом с активными и бывшими свалками. Когда снег тает, образуются застойные водоёмы, в которых размножаются микроорганизмы, создающие метан.

«Туда попадает всё, что собирают с дорог — грязь, соль, мусор. Эти отложения создают идеальные условия для метаногенеза», — говорит Дуглас.

Мониторинг проводился в 2019–2024 годах на площади 3 300 км², включая пригороды и окрестности. Пробы воздуха брались каждую секунду с помощью мобильного оборудования, измеряющего уровни углекислого газа и метана.

Исследование стало частью канадской программы по сокращению выбросов парниковых газов на 37,5 % к 2030 году. Учёные надеются, что новые данные помогут городу точнее определить основные источники эмиссий и внедрить технологии по улавливанию и использованию биогаза.

По словам экспертов, Монреаль хотя и занимает не самое высокое место по плотности утечек среди мегаполисов мира, однако его старые полигоны и инфраструктура требуют срочного внимания.

«Эти выбросы не видно, но они повышают температуру планеты, усиливая то, что в будущем почувствует каждый из нас», — заключил Питер Дуглас.

 

