Исследование McGill: старые свалки Монреаля продолжают выделять метан, усугубляя изменение климата

Новое исследование McGill University выявило масштабные утечки метана из давно засыпанных свалок на острове Монреаль — газа, который в десятки раз усиливает эффект глобального потепления.

Учёные обнаружили более 3 000 «горячих точек» выбросов метана на территории мегаполиса, включая заброшенные мусорные полигоны, промышленные зоны и даже ежегодную городскую снежную свалку, куда коммунальные службы вывозят снег.

Наиболее известный пример — парк Фредерика Бэка. Под его зелёной поверхностью скрыты 40 миллионов тонн отходов, накопленных за десятилетия. Несмотря на то что парк оснащён 200 подземными скважинами и 17-километровой сетью труб, которые улавливают метан и направляют его на электростанцию для выработки энергии, в других частях города подобных технологий нет.

«В идеальном мире у нас была бы совершенная система, улавливающая весь этот газ и превращающая его в энергию. Или мы бы компостировали отходы — тогда органика не гнила бы под землёй, а использовалась для выращивания пищи», — объясняет доктор Питер Дуглас, доцент кафедры наук о Земле и планетных систем McGill University.

Снежная свалка как источник неожиданного загрязнения

Исследователи также выявили, что карьер Франкон, где располагается крупнейшая снежная свалка Монреаля, выделяет метан на уровне, сопоставимом с активными и бывшими свалками. Когда снег тает, образуются застойные водоёмы, в которых размножаются микроорганизмы, создающие метан.

«Туда попадает всё, что собирают с дорог — грязь, соль, мусор. Эти отложения создают идеальные условия для метаногенеза», — говорит Дуглас.

Мониторинг проводился в 2019–2024 годах на площади 3 300 км², включая пригороды и окрестности. Пробы воздуха брались каждую секунду с помощью мобильного оборудования, измеряющего уровни углекислого газа и метана.

Исследование стало частью канадской программы по сокращению выбросов парниковых газов на 37,5 % к 2030 году. Учёные надеются, что новые данные помогут городу точнее определить основные источники эмиссий и внедрить технологии по улавливанию и использованию биогаза.

По словам экспертов, Монреаль хотя и занимает не самое высокое место по плотности утечек среди мегаполисов мира, однако его старые полигоны и инфраструктура требуют срочного внимания.

«Эти выбросы не видно, но они повышают температуру планеты, усиливая то, что в будущем почувствует каждый из нас», — заключил Питер Дуглас.

