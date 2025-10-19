Почему на муниципальных выборах в Квебеке так низкая явка? Понимание важности голосования

Исторически явка на муниципальных выборах в провинции Квебек ниже, чем на провинциальных или федеральных. Многие граждане забывают, что именно муниципальные выборы влияют на их повседневную жизнь гораздо сильнее, чем решения высших уровней власти.

Пример — сбор мусора: в некоторых районах Монреаля переход от еженедельного к еженедельному вывозу вызвал недовольство жителей, несмотря на соответствие плану города стать zero-waste city к 2030 году. Другие спорные темы — сокращение парковочных мест в пользу создания велодорожек, что вызывает протесты в районах, таких как Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Муниципалитеты организуют важные услуги — от уборки снега и обеспечения безопасности до развития общественного транспорта (Société de transport de Montréal — STM) и зеленых зон, но многие жители не осознают, как сильно эти решения влияют на качество жизни.

По словам Малори Флон, исполнительного директора независимого института Institut du Nouveau Monde, низкая информированность и неуверенность становятся причинами низкой явки. Голосование — это способ выразить ценности, нужды и видение развития города через выбор приоритетов.

City council решает вопросы водоснабжения, управления отходами, налогов на имущество, дорожного строительства и многих других аспектов, напрямую влияющих на комфорт и благополучие жителей. Пренебрежение муниципальными выборами ведет к утрате доверия и легитимности власти.

Муниципальные выборы в Монреале состоятся 2 ноября, и эксперты призывают каждого голосовать, чтобы укрепить демократию и повлиять на развитие своей общины. Малори Флон заключает: «Демократия — это мышцы, требующие регулярных тренировок. Одно голосование может изменить больше, чем кажется».

