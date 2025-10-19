Монреаль прощается с культовой башней La Spirale: политики заявляют о потере городского наследия

Знаковая башня La Spirale, одно из самых узнаваемых сооружений парка аттракционов La Ronde и символ эпохи Expo-67, готовится к сносу. Демонтаж конструкции начнётся в ноябре 2025 года — спустя почти 60 лет после её открытия.

Башня высотой 125 метров с вращающейся стеклянной кабиной, поднимавшей посетителей на 100-метровую высоту, подарила панорамный обзор города более чем восьми миллионам человек. Однако из-за технических неисправностей La Spirale была закрыта ещё в 2018 году, и, по словам администрации парка, восстановление аттракциона обошлось бы минимум в 20 миллионов долларов с неопределённой перспективой безопасности.

Генеральный директор La Ronde Софи Эмон назвала это решение «тяжёлым, но неизбежным»:

«Мы пытались найти решение вместе с городом и частными партнёрами, чтобы дать La Spirale новую жизнь, но ни одно из предложений не оказалось финансово осуществимым».

Площадь, где стояла La Spirale, превратят в тенистую зону отдыха для посетителей парка.

Общественный отклик и политическая критика

Реакция общественности не заставила себя ждать. Лидер партии Transition Montréal и кандидат в мэры Крэйг Совэ назвал демонтаж «символом приватизации коллективной памяти Монреаля». Он подчеркнул, что город систематически теряет наследие, созданное для Expo-67, напомнив о демонтаже аттракционов La Pitoune (2017) и Le Minirail (2022).

Совэ обвинил администрацию партии Projet Montréal в бездействии и «упущении миссии по защите архитектурных и культурных символов». По его словам, план реконструкции парка Жана Драпо фактически заморожен, а одобрение проекта по строительству отеля на острове Нотр-Дам противоречит идеи сохранения природного и культурного наследия.

Политик предложил включить в свою программу на выборах 2025 года ряд мер по защите исторических объектов, включая возрождение подземных общественных туалетов Camiliennes 1930-х годов, превращение подстанции Berri в арт-пространство и принятие новой городской политики по охране наследия, основанной на участии граждан.

«Наследие — это не прошлое, а проект будущего», — подчеркнул Совэ.

Контекст и значение

Построенная в 1967 году для Всемирной выставки Expo-67, La Spirale была одним из инженерных чудес Монреаля и гордостью поколения. Вместе с каруселью Le Galopant 1885 года, также доставшейся городу в дар в рамках той же выставки, башня стала символом модернистского духа эпохи.

Теперь же, как отмечают эксперты по наследию, город рискует окончательно потерять визуальные следы своего прошлого. После сноса La Spirale Монреаль останется без последнего крупного высотного объекта, построенного для Expo-67 — события, которое когда-то принесло Канаде международное признание и вдохновило поколения урбанистов.

