Семья из Бостона вновь стала жертвой кражи автомобиля в Монреале

Мэри Чин и её семья ежегодно приезжают на День благодарения из района Бостона в Монреаль, чтобы отметить канадский праздник с родственниками. Однако за последние шесть лет их автомобиль был украден дважды.

В этом году они впервые с долгого времени решились привезти свою машину вместо арендованной, думая, что случай не повторится. Но около трёх часов ночи понедельника семья была разбужена сигнализацией — позже они обнаружили разбитые стекла и повреждённый замок на руле.

По мнению Чин, воры ориентируются на автомобили с номерами из других штатов и провинций. Монреальская полиция подтверждает общий рост числа краж автомобилей с регистрацией вне Квебека, однако точной статистики по этому виду преступлений нет.

Бывший инспектор полиции Андре Дюрошер объяснил, что преступления такого типа сложно систематизировать, так как отсутствуют специализированные коды для учета таких случаев.

Несмотря на общее снижение количества краж автомобилей в Канаде, семьи, подобные Чин, ощущают потерю безопасности и собираются избегать поездок с автомобилями с иностранной регистрацией в Канаду.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG