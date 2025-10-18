Активность на рынке недвижимости наблюдается по всему Квебеку

Подписаться на рассылку
Виктория Христова Окт 18, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости

Во всех крупных городских агломерациях и почти во всех центрах провинции, как отмечает Ассоциация профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ), продажи резко выросли.

 

Всего с июля по сентябрь 2025 года было продано 22 690 жилых объектов — на 11 % больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольший рост зафиксирован в Мон-Тремблане (+34 %)Римуски (+29 %) и Сен-Совер (+24 %). Небольшое снижение числа сделок отмечено лишь в Бае-Комо, Сент-Адэль, Гранби, Викториавилле и Тефтфорд-Майне.

Почему покупатели снова на рынке

Несмотря на экономическую неопределённость — спад реального ВВП, рост безработицы, подорожание жизни — рынок остаётся «удивительно устойчивым», считает экономистка Элен Бежен из APCIQ. К снижению ставок способствовало понижение ключевой ставки Банка Канады до 2,5 % в сентябре, что оживило активность в конце квартала. К тому же, потребность в жилье остаётся неизменно высокой. Согласно исследованию Royal LePage, канадцы по‑прежнему считают покупку собственного дома одной из главных жизненных целей.

Какие объекты в наибольшем спросе

На односемейные дома пришлось две трети всех продаж — рост на 12 %. Но особенно стремительно вырос спрос на небольшие доходные дома (2–5 квартир) — +24 %. «Покупатели рассматривают такие объекты как способ компенсировать более высокие проценты по кредитам», — объясняет Шарль Бран, директор аналитического отдела APCIQ. Продажи кондоминиумов слегка увеличились (+3 %), и именно в этом сегменте отмечен рост предложения. Однако во многих районах избыток быстро исчез на фоне сильного спроса, что вызвало повышение цен.

 

Где растут цены

Наиболее заметное подорожание фиксируется в Квебеке и Сагенее — рост на 17 %. Это объясняется сочетанием активного спроса опытных покупателей и крайне ограниченного предложения. В Квебеке объём доступных объектов достиг минимума за всё время наблюдений, что подтверждает лидерскую позицию города по росту стоимости недвижимости даже на федеральном уровне. «Монреаль и Квебек начинают догонять крупные канадские мегаполисы по уровню цен — и это не всегда хорошая новость для доступности жилья», — отмечает Доминик Сен-Пьер из Royal LePage.

Прогноз на следующий квартал

Royal LePage ожидает, что рост цен продолжится как минимум до конца 2025 года благодаря устойчивому спросу и ограниченному предложению. Снижение ключевой ставки осенью также должно стимулировать рынок. Однако в Монреале, особенно в районах Гриффинтаун и Л’Иль-де-Сёр, остаётся избыток кондоминиумов. Сегмент премиум‑жилья на Западном острове переживает спад. По прогнозу Royal LePage, совокупная цена на жильё может вырасти в следующем квартале на 6,5 % в Монреале и на 15 % в Квебеке.​

