Как провести выходные недорого, но интересно

В выходные в Монреале есть масса бесплатных и бюджетных развлечений, чтобы провести насыщенный и радостный уикенд без лишних затрат.

Погрузитесь в атмосферу кино на Festival du Nouveau Cinéma de Montréal до 19 октября — отдельные сеансы от 13 до 15 долларов, а фестивальный абонемент даёт доступ ко всем фильмам.

Посетите Vintage Bazaar и откройте для себя осенние сладости, декоры и уютные вещи 18 октября с 10 до 17 часов — вход свободный.

В кафе Saturday Slices 18 октября с 12:00 до 16:00 ждут любителей кофе, пиццы и хорошего общения на бесплатное мероприятие.

Можно заглянуть на распродажу Giant Wardrobe Void с 10 до 18 часов на улице Saint-Vallier — вход открыт.

Вечером 18 октября в Intemporelle отмечают первый юбилей с бесплатными сладкими напитками и зимними свитерами.

Для любителей мистики — встреча «Occult Evening at Sciences Maudites» с обсуждением северной мифологии в 19:00 (вход 10 долларов, билеты по сети).

Не пропустите праздничные и музыкальные мероприятия на улицах и в парках города — искусство и культура доступны каждому.

Также можно провести день на свежем воздухе, совершая прогулки, посещая парки, музеи с бесплатными или льготными днями, исследуя экологические тропы.

Эти возможности доказывают, что для весёлого и насыщенного уикенда не обязательно тратить много денег — достаточно желания и открытости к новым впечатлениям.

