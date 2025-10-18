Подписаться на рассылку
Как провести выходные недорого, но интересно

Как провести выходные недорого, но интересно

Виктория Христова Окт 18, 2025

В выходные в Монреале есть масса бесплатных и бюджетных развлечений, чтобы провести насыщенный и радостный уикенд без лишних затрат.

 

  • Погрузитесь в атмосферу кино на Festival du Nouveau Cinéma de Montréal до 19 октября — отдельные сеансы от 13 до 15 долларов, а фестивальный абонемент даёт доступ ко всем фильмам.
  • Посетите Vintage Bazaar и откройте для себя осенние сладости, декоры и уютные вещи 18 октября с 10 до 17 часов — вход свободный.
  • В кафе Saturday Slices 18 октября с 12:00 до 16:00 ждут любителей кофе, пиццы и хорошего общения на бесплатное мероприятие.
  • Можно заглянуть на распродажу Giant Wardrobe Void с 10 до 18 часов на улице Saint-Vallier — вход открыт.
  • Вечером 18 октября в Intemporelle отмечают первый юбилей с бесплатными сладкими напитками и зимними свитерами.
  • Для любителей мистики — встреча «Occult Evening at Sciences Maudites» с обсуждением северной мифологии в 19:00 (вход 10 долларов, билеты по сети).
  • Не пропустите праздничные и музыкальные мероприятия на улицах и в парках города — искусство и культура доступны каждому.

Также можно провести день на свежем воздухе, совершая прогулки, посещая парки, музеи с бесплатными или льготными днями, исследуя экологические тропы.

Эти возможности доказывают, что для весёлого и насыщенного уикенда не обязательно тратить много денег — достаточно желания и открытости к новым впечатлениям.

 

