Grand Potager проведёт 9-й ежегодный праздник урожая в эту субботу, 18 октября, с 10 утра до 6 вечера на живописной территории муниципальных теплиц Вердана (7000 boulevard LaSalle, в центре парка Honourable George O’Reilly на берегу реки Святого Лаврентия).

Если будет дождь, мероприятие перенесут на следующий день — воскресенье, 19 октября.

Это бесплатное событие, посвящённое городскому сельскому хозяйству, биоразнообразию и сообществу, включает ярмарку, организованную членами Grand Potager, а также бизнесами и художниками района. Посетители всех возрастов смогут познакомиться с разнообразными проектами и продуктами, а также пройтись по тропе биоразнообразия.

Организация Grand Potager, основанная в 2016 году, заботится о возрождении и развитии муниципальных теплиц Вердана, продвигая городское сельское хозяйство и устойчивое садоводство для сообщества. Она активно поддерживает инновации, охрану природы и пропаганду здорового, доступного питания для всех.

Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к этому важному культурному и экологическому событию, чтобы вместе учиться, обмениваться опытом и наслаждаться плодами природы в сердце Вердана.

