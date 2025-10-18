Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Grand Potager проведёт 9-й ежегодный праздник урожая

Grand Potager проведёт 9-й ежегодный праздник урожая

Виктория Христова Окт 18, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 45 Просмотров

Grand Potager проведёт 9-й ежегодный праздник урожая в эту субботу, 18 октября, с 10 утра до 6 вечера на живописной территории муниципальных теплиц Вердана (7000 boulevard LaSalle, в центре парка Honourable George O’Reilly на берегу реки Святого Лаврентия).

 

 

Если будет дождь, мероприятие перенесут на следующий день — воскресенье, 19 октября.

Это бесплатное событие, посвящённое городскому сельскому хозяйству, биоразнообразию и сообществу, включает ярмарку, организованную членами Grand Potager, а также бизнесами и художниками района. Посетители всех возрастов смогут познакомиться с разнообразными проектами и продуктами, а также пройтись по тропе биоразнообразия.

Организация Grand Potager, основанная в 2016 году, заботится о возрождении и развитии муниципальных теплиц Вердана, продвигая городское сельское хозяйство и устойчивое садоводство для сообщества. Она активно поддерживает инновации, охрану природы и пропаганду здорового, доступного питания для всех.

Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к этому важному культурному и экологическому событию, чтобы вместе учиться, обмениваться опытом и наслаждаться плодами природы в сердце Вердана.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*