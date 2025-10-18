Grand Potager проведёт 9-й ежегодный праздник урожая

Если будет дождь, мероприятие перенесут на следующий день — воскресенье, 19 октября.
Это бесплатное событие, посвящённое городскому сельскому хозяйству, биоразнообразию и сообществу, включает ярмарку, организованную членами Grand Potager, а также бизнесами и художниками района. Посетители всех возрастов смогут познакомиться с разнообразными проектами и продуктами, а также пройтись по тропе биоразнообразия.
Организация Grand Potager, основанная в 2016 году, заботится о возрождении и развитии муниципальных теплиц Вердана, продвигая городское сельское хозяйство и устойчивое садоводство для сообщества. Она активно поддерживает инновации, охрану природы и пропаганду здорового, доступного питания для всех.
Приглашаем жителей и гостей города присоединиться к этому важному культурному и экологическому событию, чтобы вместе учиться, обмениваться опытом и наслаждаться плодами природы в сердце Вердана.
