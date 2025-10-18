Saint-Laurent приглашает жителей окунуться в увлекательный мир фотографии на фестивале Grand Angle, который впервые проходит целый месяц — до 31 октября — и полностью посвящён искусству фотоискусства.

Мероприятия включают выставки, мастер-классы, показы фильмов и творческие активности, организованные в библиотеках, Центре выставок Lethbridge и на открытых площадках. Это уникальная возможность не только увидеть искусство, но и стать его участником. Программа Grand Angle разработана при поддержке профессиональных фотографов, культурных медиаторов и библиотекарей — она открыта для всех возрастов и уровней мастерства, комбинация форматов делает её доступной и увлекательной как для новичков, так и для опытных энтузиастов.

Основные события месяца:

Мастер-класс «Click! Снимайте как профессионал с помощью своего телефона» 8 октября в библиотеке Vieux-Saint-Laurent — серия коротких лекций от Ассоциации фотографов Saint-Laurent, где научат создавать художественные снимки на мобильный.

Выставка «Radiooscopy of sleepers» Каролин Айер, с 15 октября по 26 января в выставочном центре Lethbridge; вернисаж — 25 октября в 14:00.

Цель Grand Angle — сделать культуру открытой и доступной, вовлечь местных жителей в творческие процессы и познакомить их с талантом фотохудожников района. В этом проявляется стремление Saint-Laurent к построению более сильных и сплочённых сообщества. Организаторы надеются, что фестиваль станет знаковым событием для всех, кто интересуется фотографией и творчеством.

Для участия — необходима предварительная регистрация на отдельные активности; все мероприятия бесплатны и рассчитаны на широкий круг участников.

