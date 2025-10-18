В Нью-Брансвик с 16 по 29 октября проходят международные учения по обезвреживанию взрывных устройств

В провинции Нью-Брансвик с 16 по 29 октября проходят международные учения по обезвреживанию взрывных устройств под названием Ardent Defender-2025.

Они проходят на военной базе ВС Канады «Гейджтаун». В учениях принимают участие военнослужащие из 11 стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Словакии, Швеции и Чехии.

В ходе маневров отрабатывается уничтожение неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также различные сценарии их безопасного обезвреживания.

Цель учений – укрепление взаимодействия и совместной работы между войсками разных стран по противодействию взрывным угрозам.

Также в этом году в тренировках применяются современные технологии, такие как беспилотные летательные аппараты и аддитивное производство, чтобы повысить оперативную эффективность.

Эти маневры помогают повысить готовность и скоординированность сил на международном уровне, учитывая уроки и вызовы современных конфликтов и угроз безопасности.

