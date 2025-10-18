Суд Квебека обязал Жана Лапрада выплатить 3,5 тысячи долларов из-за использования ложных аргументов

Суд Квебека обязал 74-летнего канадца Жана Лапрада выплатить порядка 3,5 тысячи долларов США из-за использования ложных аргументов, созданных искусственным интеллектом (ИИ), для оправдания своих действий в суде.

История Лапрада напоминает сюжет голливудского фильма: будучи в Гвинее, он случайно приобрёл гораздо более дорогой самолёт из-за юридической ошибки, а затем переправил его в провинцию Квебек, что посчитали угонами.

Интерпол объявил на него розыск. В 2021 году парижский арбитраж постановил, что Лапрад должен выплатить почти 1,9 миллиона долларов за самолёт, арестованный в аэропорту Шербрука.

Несмотря на это, он пытался оправдаться, используя фальшивые цитаты и примеры, созданные ИИ.

Судья Люк Морен отметил кинематографический характер дела и назвал жизнь Лапрада «очень интересной».

Однако использование ложных аргументов вызвало его резкое осуждение.

Судья подчеркнул, что несмотря на понимание попыток Лапрада защитить себя с помощью ИИ, он должен нести ответственность за ложные данные, на которые опирался, и призвал судебную систему быть особо внимательной в эпоху развития ИИ.

