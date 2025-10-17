Тридцать лет сопротивления: Монреаль наконец готов вспомнить, о чём предпочитал молчать

В MEM открывается выставка о тех, кто боролся за права, пока общество боролось с собственным лицемерием





21 октября 2025 года в Центре памяти Монреаля (MEM) откроется выставка, которую вряд ли увидишь в туристических буклетах о «старом добром Монреале». Организация Stella, l’amie de Maimie — та самая, что 30 лет защищает права секс-работников, — решила напомнить городу о его исторически неоднозначном квартале Красных фонарей. Не в формате ностальгических открыток, а в виде жёсткой хроники коллективного сопротивления. Выставка продлится до 15 марта 2026 года, и, что характерно, создана она «секс-работниками и для секс-работников». Остальным — просто разрешили посмотреть.



Пока в 1990-е одни монреальцы строили карьеры и рассуждали о толерантности за бокалом вина, другие — в том самом квартале Красных фонарей — основывали движение за права тех, кого общество предпочитало не замечать. Или замечать исключительно в контексте «морального разложения». Как выяснилось, воинственный дух и креативность оказались куда эффективнее, чем годы политкорректных дискуссий в мэрии. Секс-работники Монреаля не просто выживали — они влияли на общественную и политическую жизнь, расширяя границы того, что викторианская мораль XXI века считала «возможным».



Выставка охватывает темы, от которых приличное общество traditionally отводит взгляд: криминализацию, стигматизацию, насилие, предрассудки. Но главное — она показывает **связи с другими маргинализированными группами**: 2SLGBTQ+ сообществами, потребителями наркотиков, бездомными, мигрантами, художниками и феминистками. Оказывается, пока одни делили мир на «достойных» и «недостойных», другие строили солидарность. Без грантов и пафосных заявлений о diversity.



Центр памяти Монреаля и Stella обещают серию публичных мероприятий — следите за анонсами в соцсетях. Возможно, это редкий шанс увидеть историю города не через призму открыток с базиликой Нотр-Дам, а через призму реального сопротивления реальных людей. Тех, кто боролся не за место в учебнике истории, а за элементарное право на безопасность и достоинство. Пока город притворялся, что их не существует.





Где: MEM – Centre des mémoires montréalaises, 1210, boul. Saint-Laurent

Когда: 21 октября 2025 – 15 марта 2026

Вход: уточняйте на сайте MEM

