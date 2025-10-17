«Две жизни как спектакль без антракта: Раневская и Орлова»

В Монреале готовится постановка о редкой и трогательной дружбе двух легенд советского экрана — Фаины Раневской и Любови Орловой , женщин, настолько разных, что сама судьба будто задумала их союз как вызов всему миру.

Этот спектакль о жизни. Ведь она- слишком короткая штука, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохие спектакли, — как говорила Фаина Раневская.

Этот спектакль о сцене. Ведь ее обожали две эти чудесные актрисы. «Сцену я люблю, как женщину любят — до последнего вздоха», — говорила Любовь Орлова.

Этот спектакль о таланте. Ведь он — как бородавка: если он есть, его видно, — шутила Раневская.

И в целом, он о двух неповторимых, уникальных и полярно противоположных женщинах! О них, одинаково блистательных, каждая из которых сумела стать легендой.

«Женщина должна быть любимой, счастливой и немного загадочной», — говорила Любовь Орлова. А если не получается — хотя бы накормленной“, — парировала ей Фаина Раневская.

И сегодня о грядущей премьере мы поговорим с исполнительницей роли Любови Орловой — замечательной и всеми нами любимой Антониной Левиной.

Нас ждет удивительный спектакль. Он о двух совершенно непохожих героинях, полярных во всем – во внешности, в привычках, в стиле, в амплуа. Общее в них одно – беззаветная преданость искусству. Ваша героиня не просто актриса, она поющая актриса. И этот разговор я хотела бы начать с темы музыки. Любовь Орлова, выпускница консерватории, говорила о том, что именно музыка научила ее чувствовать сцену, прежде чем она узнала, что такое театр. Какая роль отведена музыке в нынешнем спектакле? Какую смысловую нагрузку она несет? И что для Вас она значит в этой постановке?

Музыка в нашем спектакле очень разная. Нетрудно предположить, что, в основном, это песни из кинофильмов с участием Любови Орловой, написанные гениальным Исааком Дунаевским. Я пою практически все ее песни, правда, не все целиком: иначе это уже был бы концерт! А в нашем случае вся музыка именно вплетена в сюжет. Не хочется выдавать секреты, но уверена, что зрители оценят и наши музыкальные шутки! Там их предостаточно!

Музыка, пение — это большая часть роли Любови Орловой, ведь она именно поющая актриса, с консерваторским образованием (правда, по классу фортепиано), но и классическому вокалу она тоже училась.

Для меня эти песни — не только эпоха, это энергия созидания, радости, человеческой открытости.

При превосходном материале, известных режиссерах и всех внешних «за», ни Орлова, ни Раневская не смогли бы стать легендарными и любимыми, не обладай они талантом в том, чем занимались. «В актёрской профессии нельзя быть наполовину — либо ты горишь, либо тебя не видно» — абсолютно справедливо говорила Любовь Орлова. Как по-Вашему, что, помимо таланта и прекрасного режиссера рядом, помогло ей стать звездой? Какие качества Вы открыли в ней, погрузившись в образ?

Любовь Орлова — самая загадочная, если не сказать осторожная и даже скрытная, из всех женщин, с которыми тем или иным образом мне доводилось пересекаться в жизни. Я думаю, это ей позволило добиться успеха в не меньшей степени, чем ее артистические таланты и внешность. Она была на редкость умна. Это был стратег высочайшего уровня! Тем более обезоруживают ее зачастую наивные и простые экранные героини!

Песни, которые Исаак Дунаевский писал для Любови Орловой, — это не просто страницы из старых кинофильмов, это живая энергия эпохи, наполненная оптимизмом, мелодичностью и неподдельной верой в человека. Дунаевский умел создавать музыку, которая сразу ложилась на сердце. А Орлова превращала ее в живые образы, в воплощение радости, силы и женственности. Что Вы можете сказать об этом тандеме? В чем секрет 100% попадания их работ в сердца зрителя?

Да, тандем Дунаевский-Орлова, а уж тем более под руководством Григория Александрова, сделал настоящий прорыв в кинематографе. Даже больше: думаю, что песни эти переживут фильмы, для которых писались. Может быть, сказывается моя профдеформация музыковеда, но в моем понимании из них всех, — безусловно, очень талантливых, именно Исаак Дунаевский — самый гениальный. Даже учитывая некоторые обвинения его в музыкальных заимствованиях. Его хиты, так ярко исполненные Орловой, обеспечили сумасшедшую популярность фильмам Александрова и самой актрисе. Вы верно подметили, это — «попадание в десятку»!

Наверное, самый интересующий людей вопрос. Раневская — саркастичная, колючая, с обострённым чувством правды и боли. Орлова — утончённая, собранная, сияющая, с врождённым тактом и дисциплиной. С чисто внешней точки зрения, это были отношения двух противоположностей, которые чувствовали друг в друге родную душу и даже родную боль. А Вам, узнавшей много о них, пропустив через себя одну из героинь, что кажется, роднило и объединяло их? Не просто же тривиальное, что противоположности притягиваются? Должно быть что-то большее. Что, по-Вашему?

Да, это не просто притяжение противоположностей. Это, даже наоборот, резонанс, притяжение себе подобных. У них при внешних различиях, в глубине — гораздо больше общего. Обе очень умны и образованы. Обе положили свои личные жизни на алтарь искусства. Работа «в разных нишах», востребованность в разного рода ролях, разные типажи, — все это позволяло им избежать соперничества, и, напротив, способствовало их человеческому и творческому сближению.

Хотя, актрисы всегда остаются актрисами, и дружба между ними, скажем так, отражает особенности профессии.

Могила Фаины Раневской находится на Донском кладбище в Москве. Надгробие довольно скромное: чёрная мраморная плита с небольшой бронзовой фигуркой собачки. Но всегда чисто, ухожено, много высаженных цветов. За ней ухаживают не только почитатели таланта замечательной актрисы, но и те, кто знал и любил Раневскую при жизни. Марина Неелова и елена Камбурова, например. Могила Любови Орловой расположена на Новодевичьем кладбище. Надгробие выполнено в виде строгой гранитной стелы с бронзовым барельефом её профиля. Раньше оно было позолочено, но краску давно смыли дожди. За могилой раньше ухаживала какая-то пионерская дружина, а сейчас там наводят порядок только работники кладбища. Скажите, Антонина, как по-Вашему, важно ли только помнить человека и его вклад в искусство, или не менее важно содержать в порядке все, что с этими людьми связано – могилу, памятники, мемориальные доски, переиздавать книги, которые они написали или о них написаны? Должна ли память жить только в сердце, или вещественная сторона дела не менее важна?

Неужели я оказалась права, и Дунаевского уже помнят больше, чем Орлову и Александрова?… если судить по надгобьям , то да.

Что касается народного признания, то «памятники нерукотворные» ценятся больше, гений не мог ошибиться. Конечно, жаль, что мало кому есть дело до могилы Орловой. Зато где-то в космосе есть планета, названная в ее честь — Любовь. Наш спектакль, кстати, это тоже своего рода нерукотворный памятник легендарным актрисам. Любим, помним, восхищаемся!

И последний вопрос – что, по-Вашему, вынесет после Вашего спектакля каждый пришедший на него зритель? Что, на ваш взгляд, прозанозит его сердце и останется в нем? И будет ли этот спектакль показан еще где-то, кроме Монреаля?

Из спектакля каждый, конечно, вынесет что-то свое, потому что он очень насыщен — информацией и эмоциями, болью и шутками, ностальгией и надеждой, памятью и мечтами. А для меня лично этот спектакль — это настоящий подарок судьбы! Мне до сих пор с трудом верится, что на афише театра им. Л. Варпаховского стоит и мое имя! Я бесконечно благодарна Анне Леонидовне Варпаховской и рада возможности постигать секреты актерского мастерства, которыми она так щедро делится с нами, участниками ее спектакля.Мы договорились не раскрывать до премьеры секретов, но Вы верно чувствуете, что в спектакле будут очень пронзительные моменты, ведь Орлова и Раневская жили в очень непростое время, на их веку страна прошла через ряд ужасных испытаний! Но именно этот их опыт нам сейчас особо ценен. Приходят и уже пришли новые катастрофы, всю планету трясет. Для меня жизнь этих легендарных актрис — это свидетельство силы искусства. Они нас учат жить, любить и творить в любых условиях.

Ждем всех на спектакле! Место и время указаны в афише! И давайте проживем вместе историю двух таких разных, но таких любимых героинь! «Я не признаю слова «играть»… На сцене жить нужно», — говорила Фаина Раневская. И с ней нет причин спорить. Проживать будем и мы – уже в ноябре! До встречи в театре!

