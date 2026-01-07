Зеленский назначил Христю Фриланд советником по экономическому развитию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего федерального министра Канады Христю Фриланд своим советником по вопросам экономического развития. Об этом он сообщил в понедельник в публикации в социальных сетях.

Фриланд на протяжении многих лет открыто поддерживает Украину. Ранее она неоднократно заявляла, что страна могла бы стать экономическим гигантом, если бы после распада Советского Союза воспользовалась упущенными возможностями.

По словам Зеленского, Украине необходимо укреплять «внутреннюю устойчивость».

«Христя обладает высокой компетентностью в этих вопросах и большим опытом в привлечении инвестиций и проведении экономических преобразований», — написал президент Украины.

«Сейчас Украине нужно укреплять внутреннюю устойчивость — как ради восстановления страны, если дипломатия позволит добиться результатов в кратчайшие сроки, так и для усиления обороны, если из-за задержек со стороны партнёров война затянется».

Христя Фриланд, имеющая украинские корни, ранее занимала посты министра и вице-премьера в правительстве Джастина Трюдо. Премьер-министр Марк Карни назначил её специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины.

В сентябре Фриланд покинула состав федерального кабинета, однако сохранила мандат депутата парламента от округа University—Rosedale в Торонто. Назначение советником Зеленского совпало с визитом Марка Карни в Париж, где он проводит встречи с союзниками Украины.

Ранее также стало известно, что Фриланд была назначена генеральным директором фонда Rhodes Trust — образовательной благотворительной организации, базирующейся в Оксфорде. Фонд известен престижной стипендией Родса, предоставляющей студентам со всего мира возможность обучения в Оксфордском университете. Новую должность Фриланд займёт с 1 июля, переехав в Великобританию.

Хотя она пока официально не объявляла о сложении депутатских полномочий, ранее Фриланд заявляла, что не будет баллотироваться на следующих федеральных выборах. С момента ухода из кабинета министров она редко появляется в Палате общин, однако продолжает участвовать в голосованиях дистанционно.

Судя по её публикациям в социальных сетях, большую часть осени и начала зимы Фриланд провела в поездках между Торонто, Украиной и другими европейскими странами, выполняя обязанности представителя Канады по вопросам послевоенного восстановления Украины.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG