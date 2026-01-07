Новые законы и правила в Канаде с 2026 года: что изменится для граждан

С 2026 года в Канаде вступает в силу целый ряд новых законов и регуляторных изменений, затрагивающих налоги, иммиграцию, банковские услуги, гражданство и социальные программы. Федеральное правительство заявляет, что нововведения направлены на поддержку среднего класса, повышение справедливости системы и снижение финансового давления на население.

Новые правила получения гражданства для «потерянных канадцев»

Около 115 тысяч так называемых Lost Canadians — людей, родившихся за пределами Канады, — могут получить право на канадское гражданство в соответствии с законопроектом C-3, который получил королевское одобрение в ноябре и вступит в силу в 2026 году.

Изменения позволят канадцам, которые сами родились за границей, передавать гражданство детям, также рождённым или усыновлённым за пределами страны. Для этого родители должны пройти «тест существенной связи с Канадой» и доказать, что они прожили в стране не менее трёх лет до рождения или усыновления ребёнка.

Закон призван исправить положения, введённые в 2009 году правительством консерваторов, которые позже были признаны неконституционными Верховным судом Онтарио.

Сокращение и ограничения в иммиграции

Иммиграционный план Канады на 2026–2028 годы предусматривает заметное сокращение числа принимаемых иммигрантов. В 2026 году страна планирует принять не более 380 тысяч новых постоянных жителей — меньше, чем 395 тысяч в 2025 году и значительно меньше рекордных 483 тысяч в 2024 году.

Количество временных иностранных работников будет ограничено 230 тысячами человек (против 367 750 в 2025 году). Число беженцев и лиц, принятых по гуманитарным основаниям, составит 56 200 человек — почти на 12 тысяч меньше предыдущих целевых показателей.

Самые жёсткие ограничения коснутся иностранных студентов. В 2026 году Канада планирует выдать лишь 155 тысяч новых студенческих виз, а в 2027 и 2028 годах — по 150 тысяч. Для сравнения: в 2024 году лимит составлял 360 тысяч, а в 2025 году — 437 тысяч.

Возвращение Canada Strong Pass

С 12 декабря 2025 года по 15 января 2026 года вновь будет действовать программа Canada Strong Pass, которая затем вернётся и летом 2026 года. Она предлагает бесплатный или льготный доступ к национальным паркам, музеям, поездкам VIA Rail и другим туристическим объектам. Программа была запущена в 2025 году для стимулирования внутреннего туризма на фоне напряжённых отношений с США.

Налоговое послабление для среднего класса

С налогового года 2025 вступает в силу так называемое «налоговое снижение для среднего класса». Ставка подоходного налога для доходов до 57 375 долларов снижена с 15% до 14,5% в 2025 году и до 14% начиная с 2026 года.

Ожидается, что около 22 миллионов канадцев получат выгоду от этой меры. Максимальная экономия составит до 420 долларов на человека или 840 долларов на пару. Даже при более высоком доходе пониженная ставка будет применяться к первым 57 375 долларам заработка.

Налоговые льготы для покупателей первого жилья

В 2026 году могут вступить в силу налоговые возвраты для покупателей первого жилья — при условии принятия соответствующего федерального закона. Предлагается отменить GST или федеральную часть HST для новых или капитально отремонтированных домов стоимостью до 1 млн долларов, с максимальным возвратом до 50 тысяч долларов.

Для домов стоимостью от 1 до 1,5 млн долларов будут действовать сниженные ставки. В случае принятия закона правительство Онтарио также готово отменить провинциальную часть HST.

Автоматическая подача налоговых деклараций

Начиная с налогового года 2026, Налоговое агентство Канады (CRA) будет автоматически подавать налоговые декларации примерно за один миллион граждан с низкими доходами. Цель — обеспечить получение положенных пособий, включая Канадское детское пособие и GST/HST-кредит.

К 2028 налоговому году система может охватить до 5,5 миллиона человек. Срок подачи деклараций за 2026 год — апрель 2027 года.

Ограничение банковских штрафов за недостаток средств

С 12 марта 2026 года вступает в силу федеральный лимит на комиссии за недостаток средств (NSF fees). Банки смогут взимать не более 10 долларов за операцию по личным и совместным счетам. Комиссия не будет применяться, если перерасход составляет менее 10 долларов, а также будет разрешён лишь один штраф за двухдневный период.

Сейчас такие комиссии достигают 45–48 долларов и, по данным правительства, особенно тяжело бьют по малообеспеченным гражданам. Ограничения не распространяются на корпоративные счета.

Полная реализация политики «Покупай канадское»

К весне 2026 года будет полностью внедрена федеральная политика Buy Canadian, направленная на приоритетное использование канадских материалов и поставщиков при государственных закупках. Инициатива стала ответом на торговые тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом, и начнётся с стали, алюминия и пиломатериалов.

Досрочный выход на пенсию для госслужащих

С 2026 года федеральные госслужащие смогут подать заявку на досрочный выход на пенсию с учётом отработанных лет. Мера направлена на сокращение численности федерального аппарата и вступит в силу не ранее 15 января 2026 года.

Право на участие получат сотрудники не моложе 50 лет со стажем государственной службы не менее 10 лет.

Национальная программа школьного питания станет постоянной

Национальная программа школьного питания, запущенная в 2024 году, станет постоянной. Федеральный бюджет предусматривает ежегодное финансирование в размере 216,6 млн долларов начиная с 2029 года, дополняя ранее обещанный 1 млрд долларов на первые пять лет.

Программа рассчитана на обеспечение питанием до 400 тысяч детей по всей стране.

