Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Броссаре обнаружено тело мужчины: полиция начала расследование

В Броссаре обнаружено тело мужчины: полиция начала расследование

Виктория Христова Янв 7, 2026 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 27 Просмотров

Полиция Лонгёя (SPAL) проводит расследование после того, как в воскресенье незадолго до полудня в одном из жилых домов города Броссар было обнаружено тело мужчины в возрасте около 50 лет.

 

Как сообщили в SPAL, сотрудники прибыли по вызову обеспокоенного родственника погибшего. На месте были начаты первичные следственные действия.

Обстоятельства смерти предстоит установить следователям полиции Лонгёя совместно с представителями коронерской службы Квебека. В полиции подчёркивают, что на данном этапе слишком рано говорить о том, стал ли мужчина жертвой преступления.

Расследование продолжается.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2026, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*