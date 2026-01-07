В Броссаре обнаружено тело мужчины: полиция начала расследование

Полиция Лонгёя (SPAL) проводит расследование после того, как в воскресенье незадолго до полудня в одном из жилых домов города Броссар было обнаружено тело мужчины в возрасте около 50 лет.

Как сообщили в SPAL, сотрудники прибыли по вызову обеспокоенного родственника погибшего. На месте были начаты первичные следственные действия.

Обстоятельства смерти предстоит установить следователям полиции Лонгёя совместно с представителями коронерской службы Квебека. В полиции подчёркивают, что на данном этапе слишком рано говорить о том, стал ли мужчина жертвой преступления.

Расследование продолжается.

