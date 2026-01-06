В Монреале разработали приложение, способное предотвратить одну из самых тяжёлых спортивных травм

«Если вы получили такую травму, спорт для вас заканчивается как минимум на год — всё это время уходит на реабилитацию», — отмечает ортопед-хирург Медицинского центра Университета Макгилла (MUHC) доктор Пол Мартино.

Именно поэтому специалисты MUHC разработали бесплатное мобильное приложение Hurtblocker, которое с помощью искусственного интеллекта позволяет оценить риск получения разрыва ACL ещё до того, как произойдёт травма.

Доктор Мартино, директор по исследованиям в области спортивной медицины, за 18 лет работы в MUHC провёл более 2 000 операций на ACL. По его словам, подобные травмы всё чаще возникают уже с 12-летнего возраста.

«Это приобрело характер эпидемии. Женщины получают такие травмы в семь раз чаще мужчин, а возраст спортсменов постоянно снижается. Это видно на всех уровнях игры», — говорит он.

Приложение отличается простотой использования. Пользователю достаточно снять короткое видео, на котором он поочерёдно прыгает на каждой ноге. Искусственный интеллект анализирует движение колена и устойчивость при приземлении, после чего оценивает предрасположенность к травме.

«Приложение обрабатывает данные и сообщает: “Вы приземляетесь так, что это опасно для вашей ACL”. Если пользователь попадает в так называемую “красную зону”, ему предлагается комплекс упражнений, которые могут снизить риск травмы на 50 процентов. Это колоссальный результат», — подчёркивает Мартино.

Речь идёт о нейромышечных тренировочных программах — сочетании бега, прыжков и специальных упражнений, направленных на улучшение силы, координации, баланса и ловкости.

Всего за два месяца Hurtblocker был загружен около 4 000 раз. По словам разработчиков, цель проекта — «положить физиотерапевта и врача в карман» спортсменам, тренерам и родителям, чтобы они могли самостоятельно оценить риски в домашних условиях.

В ближайшее время приложением начнут пользоваться 12 университетов, а также несколько профессиональных спортивных команд. Создатели надеются, что число пользователей будет только расти, а травм — наоборот, становиться меньше.