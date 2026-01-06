Скончался Элвуд Куинн — основатель легендарной фермы под Монреалем

Элвуд Куинн, фермер и основатель популярной Quinn Farm в Нотр-Дам-де-л’Иль-Перро к западу от Монреаля, скончался на 79-м году жизни.

О его смерти сообщили дети Куинна в социальных сетях. По их словам, в субботу утром он перенёс сердечный приступ — после того как накормил животных, поработал на тракторе и позавтракал в кругу близких друзей. Родные назвали его уход «почти идеальным для фермера».

В трогательном обращении семья вспоминает Элвуда Куинна как человека страстного и преданного своему делу, сумевшего передать детям любовь к земле и сельскому хозяйству — «знания, унаследованные от предков и приумноженные годами труда в полях, наслаждаясь плодами своей работы».

«Трудности прошлого сделали его жёстким человеком, но временами он был удивительно нежным, — написали они. — В чём-то он проявлял бесконечное терпение, а в чём-то мог быть вспыльчивым».

Среди того, чем он особенно гордился, дети назвали выведенные им сорта яблок, тысячи посаженных за годы деревьев, тракторы, пруды и почвы фермы. Но больше всего, по их словам, Элвуд Куинн гордился тем, что его семья продолжает работать на той же земле, а также тем, что каждый год десятки тысяч людей приезжают сюда с радостью.

Quinn Farm на протяжении десятилетий была и остаётся одним из самых любимых мест для семейного отдыха жителей Большого Монреаля, а имя Элвуда Куинна навсегда останется неотделимым от её истории.

