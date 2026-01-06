В Квебеке вступили в силу новые правила расчёта арендной платы

В четверг в Квебеке начал действовать новый метод расчёта повышения арендной платы. По словам правительства, изменения призваны упростить систему как для арендаторов, так и для владельцев жилья, сделав механизм индексации более прозрачным и предсказуемым.

Согласно новым правилам, арендодатели получают возможность перекладывать на жильцов большую часть расходов на ремонт и капитальные работы. При этом рост арендной платы по-прежнему привязывается к уровню инфляции и стоимости жизни.

Однако организации по защите прав арендаторов резко критикуют реформу. По их мнению, у жильцов не будет доступа ко всей информации, на основе которой владельцы жилья рассчитывают повышение, что значительно осложнит проверку обоснованности роста арендной платы.

«Этот регламент практически не исправляет слабую систему регулирования, которая позволила жилищному кризису бесконтрольно развиваться с 2020 года. Министр уклоняется от своих обязанностей перед арендаторами. Чтобы сбалансировать рынок аренды, необходимо немедленно ввести заморозку роста арендной платы до тех пор, пока в Квебеке не будут внедрены реальные механизмы контроля», — заявил общественный организатор объединения RCLALQ Эмиль Буше.

Прошлой осенью почти 15 тысяч арендаторов и их сторонников подписали петицию против новых правил. В ней они предупреждали, что реформа может привести к исторически высоким повышениям арендной платы и упускает возможность всерьёз заняться продолжающимся жилищным кризисом в провинции.

Среди ключевых изменений в Регламенте о критериях установления арендной платы:

отказ от расчёта на основе операционных доходов и расходов в пользу среднего изменения общего индекса потребительских цен (CPI) в Квебеке за трёхлетний период;

сохранение компонента CPI, связанного с медицинскими услугами, для индексации расходов на персональные услуги в частных резиденциях для пожилых людей, с отдельной индексацией базовой суммы;

учёт всей государственной помощи, связанной с добавлением новых услуг, а также налогов и страховых взносов;

стимулирование арендодателей к содержанию жилья за счёт ускоренного возмещения инвестиций в капитальные работы с введением фиксированного порога в 5 процентов;

введение перечня видов работ, которые считаются капитальными затратами.

Правительство настаивает, что новая формула создаст более устойчивую и понятную систему. В то же время представители арендаторов предупреждают: без жёсткого контроля и прозрачности изменения могут лишь усилить давление на и без того напряжённый рынок жилья.

