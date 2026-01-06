Нелегальные пересечения границы продолжаются: мигранты рискуют жизнью, направляясь в Канаду

Восемь мигрантов в пятницу незаконно пересекли канадско-американскую границу в районе Хеммингфорда в регионе Монтережи, сообщили власти. По словам правозащитников, подобные случаи будут происходить и дальше, несмотря на растущие риски и опасные погодные условия.

Франц Андре, представитель Комитета действий в защиту людей без статуса, считает, что это лишь часть общей картины. «Это не прекратится, — говорит он. — Я уверен, что гораздо больше людей пересекают границу и остаются незамеченными».

Андре связывает рост числа нелегальных пересечений с изменениями в иммиграционной политике США. В частности, 3 февраля было прекращено действие временного защищённого статуса (Temporary Protected Status) для граждан Гаити. Это решение затрагивает около 350 тысяч гаитян, проживающих в Соединённых Штатах.

«Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал депортировать 11 миллионов человек. К сожалению, сейчас он начинает выполнять эти обещания», — отмечает Андре.

Это не первый подобный инцидент в регионе. 25 декабря недалеко от Хавелока, также в Монтережи, были задержаны 19 гаитянских мигрантов. Королевская канадская конная полиция (RCMP) сообщила, что возраст задержанных варьировался от одного года до 60 лет.

По данным Агентства пограничных служб Канады (CBSA), все мигранты подали прошение о предоставлении убежища. Однако часть из них была возвращена в США, поскольку их заявления были признаны недопустимыми в соответствии с Соглашением о безопасной третьей стране.

Соглашение позволяет Канаде отказывать в приёме беженцев, прибывающих через официальные пункты пересечения границы с США, обязывая их подавать прошение о защите в первой стране въезда.

«Совершенно очевидно, что Соединённые Штаты больше не являются безопасной страной для сотен тысяч людей», — подчёркивает Андре.

Несколько мигрантов получили травмы, в том числе обморожения. В RCMP предупреждают, что нелегальные пересечения границы особенно опасны в зимний период.

«Они предпочитают рискнуть жизнью — замёрзнуть в США или Канаде — нежели вернуться в страну, где их жизни угрожает реальная опасность», — говорит Андре.

