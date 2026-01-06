Монреальская бармен стала лучшей в Америке

У Канады появился новый повод поднять бокал. Бармен из Монреаля Мари-Луиз Руа-Билодо завоевала титул Ultimate Bartender Champion, став лучшей среди профессионалов Северной, Центральной и Южной Америки.

В престижном конкурсе она обошла 26 сильнейших барменов континента. Национальный этап Руа-Билодо выиграла в Канаде, после чего отправилась в Колумбию, где прошёл международный финал — и там также одержала победу.

Мы встречаемся с чемпионкой в баре La Cantina Concha, где она готовит авторский коктейль с говорящим названием «Monday Morning». По её словам, это «неплохой такой алкогольный способ проснуться».

Любовь к профессии у Мари-Луиз объясняется просто: «Мне нравится делать что-то, что доставляет удовольствие моим гостям». В барном деле она всего четыре года. Попробовать силы в профессиональных соревнованиях ей предложил руководитель — и она решила «рискнуть».

«В этом году я подала заявку на участие в Ultimate Bartender Championship и выиграла канадский этап. Это привело меня в Колумбию на финал для Северной, Южной и Центральной Америки. И я выиграла и его», — рассказывает Руа-Билодо.

27-летняя бармен была единственной женщиной среди финалистов. Соревнование длилось целый день и включало испытания на технику приготовления коктейлей, скорость обслуживания и работу под давлением.

«Их принцип — “навыки приносят деньги”. Поэтому задания были максимально приближены к реальной работе. Нужно было приготовить пять коктейлей и разлить шот как можно быстрее», — объясняет она.

Победа принесла Мари-Луиз титул Ultimate Bartender Champion, ретро-куртку в университетском стиле, массивное кольцо и, конечно, право на гордость — особенно для её работодателя.

«Мой босс теперь говорит клиентам: “Вы знаете, что она лучшая в мире?” А я отвечаю: ну давайте без лишнего», — смеётся чемпионка.

При этом Руа-Билодо с юмором отмечает, что её титул пока охватывает только Америку. Возможно, признаётся она, в 2026 году в её карьере появится и настоящий мировой чемпионат.

