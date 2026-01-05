Канада ужесточает иммиграционную политику: меньше приезжих, больше отбора

Канада готовится к дальнейшему сокращению иммиграции в 2026 году, заметно ужесточая правила приёма новых постоянных и временных жителей, иностранных студентов и трудовых мигрантов. Эти меры знаменуют собой резкий поворот после нескольких лет активного роста иммиграционных потоков и направлены на снижение безработицы, улучшение доступности жилья и уменьшение нагрузки на систему здравоохранения и другие государственные службы.

Новые лимиты, впервые введённые в конце 2024 года и обновлённые в ноябре, отражают стремление федеральных властей перейти от количественного роста к более селективной и устойчивой модели иммиграции.

Меньше постоянных жителей

Согласно обновлённому иммиграционному плану, в 2026 году Канада намерена принять 380 тысяч новых постоянных жителей — меньше, чем в 2025 году (395 тысяч), и значительно меньше показателей 2024 года, когда в страну въехали более 483 тысяч человек. Этот уровень сохранится вплоть до 2028 года.

Эксперты отмечают, что в приоритете окажутся кандидаты с сильным профессиональным и образовательным профилем. «Это структурная корректировка после стремительного роста иммиграции в 2021–2024 годах и явный сигнал о пересмотре всей системы», — считает иммиграционный консультант из Калгари Мандееп Лидхер.

Основной упор делается на экономическую иммиграцию. В 2026 году по этой линии планируется принять почти 240 тысяч человек, прежде всего квалифицированных специалистов. Особое внимание будет уделяться кандидатам с опытом работы в сфере здравоохранения, социальных услуг, строительства, сельского хозяйства, образования и STEM-профессий.

Сокращение временных работников

Канада также намерена сократить долю временных жителей до менее чем пяти процентов населения к концу 2027 года. В 2026 году планируется принять 230 тысяч временных работников, что значительно меньше показателя 2025 года. В последующие годы эта цифра снизится до 220 тысяч.

По словам экспертов, Оттава переходит от политики роста к политике контроля, стремясь согласовать иммиграцию с реальными потребностями рынка труда.

Резкое снижение числа иностранных студентов

Особенно ощутимыми изменения станут для иностранных студентов. В 2026 году Канада выдаст лишь 155 тысяч новых студенческих виз, тогда как ещё недавно их число превышало 400 тысяч в год. Кроме того, студентам придётся подтверждать наличие существенно больших финансовых средств для проживания: минимальная сумма увеличена до 22 895 долларов в год для одного человека.

Приоритет — канадский опыт и французский язык

Власти делают ставку на тех, кто уже находится в стране. Планируется ускоренный перевод до 33 тысяч временных работников в статус постоянных жителей в 2026–2027 годах. Также возрастёт доля франкоязычных иммигрантов: в 2026 году она должна составить девять процентов, а к 2028 году — более десяти.

Более строгие правила для семей и беженцев

Число иммигрантов по линии воссоединения семей сократится до 84 тысяч в 2026 году. Ужесточаются и правила выдачи разрешений на работу членам семей студентов и временных работников.

Сокращения затронут и гуманитарные программы: квота на приём беженцев и лиц, нуждающихся в защите, снизится до 56 200 человек в 2026 году с дальнейшим уменьшением в последующие годы. Одновременно рассматриваются новые правила, которые могут ограничить подачу прошений о предоставлении убежища по срокам.

Новый курс

Эксперты сходятся во мнении, что Канада не отказывается от иммиграции как таковой, но меняет её философию. Страна по-прежнему будет принимать значительное число новых жителей, однако требования станут строже, а конкуренция — выше.

«Иммиграционная система становится более избирательной: теперь ключевыми факторами будут канадский опыт, знание языков и способность к быстрой интеграции», — отмечают аналитики.

