В Фредериктоне украли церковный колокол: прихожане потрясены и просят вернуть святыню

Прихожане англиканской церкви Святого Петра в Фредериктоне пребывают в состоянии шока и глубокой печали после дерзкой кражи крупного латунного колокола с церковного двора. Инцидент произошёл в начале недели на территории храма, расположенного на улице Woodstock Road.

«Это очень печально — то, что происходит сегодня в мире, — сказала церковный староста Шэрон Викерс. — Осознавать, что кто-то ездит по городу в поисках вещей, которые можно украсть, даже если они имеют глубокий смысл и значение, и при этом не испытывает никакого сожаления — это по-настоящему удручает».

По её словам, прихожане надеются лишь на одно — что колокол будет возвращён.

«Я бы очень хотела, чтобы его просто вернули», — добавила Викерс.

Бывший настоятель прихода, отец Росс Хебб, признался, что первой реакцией на случившееся было недоумение.

«Кто вообще может захотеть украсть церковный колокол?» — задался он вопросом.

Полиция Фредериктона опубликовала фотографию чёрного четырёхдверного Ford F-150, который, по данным следствия, мог быть использован при совершении кражи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот автомобиль в районе церкви около 2:14 ночи в понедельник. Номерной знак установить не удалось.

Осмотр места происшествия показал, что цепи, на которых висел колокол, были перерезаны. По оценке отца Хебба, колоколу более 200 лет, он изготовлен преимущественно из латуни и весит от 300 до 400 фунтов (около 135–180 килограммов).

Во время кражи злоумышленники причинили значительный ущерб: автомобиль проехал по прожекторам, повредил указательный знак и кустарники на территории храма.

«Очевидно, что им было всё равно, что разрушать, лишь бы добраться до колокола», — отметила соседка церкви Рут Русси, подчеркнув, что храм является важнейшей частью района.



«Прихожане заботятся об этой церкви так, будто это их собственный дом. И то, что произошло, невероятно обескураживает».

Церковь Святого Петра имеет особое историческое значение для города.

«Этот храм открыт и действует непрерывно с момента основания, — подчеркнул Хебб. — Это делает его старейшей церковью любой конфессии, находящейся в постоянном использовании в районе Большого Фредериктона».

Полиция продолжает расследование и просит всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с правоохранительными органами. Прихожане же надеются, что украденный колокол — символ истории, веры и общины — всё-таки вернётся на своё место.

