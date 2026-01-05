В Шербруке расследуют подозрительную смерть женщины

Полиция Шербрука (SPS) начала расследование по факту подозрительной смерти 44-летней женщины, тело которой было обнаружено в одной из квартир жилого дома на улице Bowen South.

Экстренный вызов поступил около 3:15 утра в пятницу. Прибывшие на место службы обнаружили женщину без сознания. Несмотря на попытки реанимации, предпринятые парамедиками, смерть была констатирована на месте.

Как сообщил представитель полиции Шербрука Бенуа Пеллерен, на месте происшествия были выявлены элементы, вызвавшие у следователей подозрения. При этом он отказался уточнять характер возможных травм, чтобы не навредить ходу расследования. Личность погибшей на данный момент официально не раскрывается.

Жилой дом, в котором произошёл инцидент, насчитывает около 20 квартир. Эвакуация жильцов не потребовалась, однако утром место происшествия было оцеплено. Сотрудники отдела уголовных расследований при содействии криминалистов осмотрели квартиру, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей.

На данном этапе полиция не отдаёт приоритет ни одной версии произошедшего. Подозреваемых также нет.

«Мы восстанавливаем хронологию последних часов жизни женщины: что именно произошло, имело ли место употребление каких-либо веществ, было ли падение — на данный момент рассматриваются все возможные сценарии», — отметил Пеллерен, подчеркнув, что речь идёт о «очень широком расследовании».

В ближайшие дни будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также ожидаются результаты нескольких экспертных заключений. До их получения смерть официально продолжает рассматриваться как подозрительная.

Полиция Шербрука заявляет, что продолжает работу в тесном сотрудничестве с коронером, чтобы установить точные причины и обстоятельства трагедии.

