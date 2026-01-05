Забастовка в Le Massif de Charlevoix: работодатель обвиняет профсоюз в поспешности

В заявлении, опубликованном в субботу утром, администрация Le Massif выразила сожаление по поводу бессрочной забастовки, начавшейся всего через несколько дней после истечения коллективного договора 31 декабря. По словам исполнительного вице-президента и генерального директора Groupe Le Massif Шарля-Антуана Шокетта, переговорный процесс находился на «нормальной стадии», а переход к неограниченной забастовке на самом его начале выглядит «особенно поспешным».

Кроме того, Шокетт утверждает, что два предложения, направленные работодателем профсоюзу, так и не были представлены его членам. По его словам, эти предложения учитывали интересы работников и одновременно соответствовали реалиям туристического и рекреационного рынка, а также принципам ответственного управления.

Ключевым предметом разногласий между сторонами остаётся уровень заработной платы. Ещё 30 декабря Groupe Le Massif сообщала, что направила профсоюзу два комплексных предложения по денежной части соглашения, тогда как со стороны профсоюза поступило лишь одно встречное предложение — 28 декабря. Работодатель заявлял, что требования профсоюза предполагают рост зарплат, «превышающий рыночный уровень».

В компании также напомнили, что в 2022 году по собственной инициативе повысили договорную почасовую оплату на один доллар, что привело к среднему росту заработной платы на 11,74 процента. Некоторые ставки, по утверждению руководства, уже превышают среднерыночные показатели.

Профсоюз работников Le Massif, входящий в состав CSN, от комментариев отказался, подчеркнув, что его основной целью остаётся возвращение за стол переговоров. В пятницу профсоюзные работники большинством голосов поддержали мандат на бессрочную забастовку: 95 процентов из 111 участников собрания высказались «за». Всего профсоюз представляет интересы около 300 сотрудников горнолыжного комплекса.

Помимо зарплат, требования работников касаются вопросов аутсорсинга, больничных, условий безопасности и отпусков.

В результате забастовки курорт полностью приостановил работу. Закрыты канатные подъёмники, трассы, саночные развлечения, предприятия общественного питания и магазин. В Le Massif заявили, что возобновление деятельности возможно только после завершения забастовочного движения.

Ситуация остаётся напряжённой, а дальнейшее развитие конфликта будет зависеть от готовности сторон вернуться к конструктивному диалогу.