Недвижимость, пенсия и налоговая гибкость: взвешенная стратегия Мартина

В 46 лет Мартин задаётся вопросом не о том, сможет ли он выйти на пенсию, а о том, как сохранить финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе, не жертвуя качеством жизни. Будучи самозанятым в сфере культуры, он на протяжении лет сталкивался с нестабильными доходами. После пандемии он решил осторожно инвестировать в арендную недвижимость, чтобы стабилизировать своё будущее и будущее своего ещё юного сына.

Мартин владеет дуплексом, в котором частично проживает вместе с супругой и ребёнком, а также триплексом, полностью сдаваемым в аренду. Несмотря на две ипотеки на общую сумму 300 000 долларов, уровень его долговой нагрузки остаётся разумным. Кроме того, он накопил 62 000 долларов в RRSP (аналог пенсионного счёта), 98 000 долларов в TFSA (безналоговый сберегательный счёт) и 40 000 долларов в виде наличных средств и инвестиций вне зарегистрированных планов.

Его цель — постепенно сократить объём работы начиная с 55 лет, обеспечить пенсионный доход в размере 35 000–38 000 долларов в год, минимизировать налоги в долгосрочной перспективе и со временем приобрести скромную загородную резиденцию. Он также хочет оставить наследие после своей смерти.

По словам финансового планировщика Фабьена Майора, недвижимость Мартина играет ключевую роль как стабилизатор денежных потоков. Перед ним стоят два возможных сценария: сохранить триплекс и получать доход от аренды на пенсии либо продать его в среднесрочной перспективе и инвестировать вырученные средства, снизив управленческую нагрузку. Особое внимание следует уделить структуре финансирования, чтобы сохранить налоговую вычитаемость долгов, связанных с арендной недвижимостью.

Что касается сбережений, приоритет рекомендуется отдавать TFSA, поскольку снятие средств с него не имеет налоговых последствий и обеспечивает высокую гибкость — в том числе для непредвиденных расходов или покупки второй недвижимости. RRSP следует использовать стратегически, увеличивая взносы в годы с высокими доходами и постепенно конвертируя их в RRIF до 71 года. Также рекомендуется как можно позже начать получать государственные пенсии, чтобы увеличить размер будущих выплат.

При осторожном планировании, основанном на реалистичных предположениях о доходности и инфляции, Мартин находится в благоприятном положении для достижения своих целей. Как подчёркивает Фабьен Майор, финансовое планирование заключается не в предсказании будущего, а в моделировании реалистичных сценариев и понимании налоговых последствий каждого выбора, чтобы деньги служили жизни, а не наоборот.

