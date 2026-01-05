Канадку обвиняют в нападении на американского пограничника в штате Вашингтон

Гражданке Канады предъявлены обвинения в США после инцидента на границе со штатом Вашингтон, где, по данным следствия, она ударила пограничного агента ногой в лицо.

Согласно материалам федерального суда США, женщине инкриминируются нападение на федерального служащего и незаконный въезд на территорию страны. Инцидент произошёл во вторник в районе пограничного перехода Peace Arch, к югу от города Суррей в Британской Колумбии.

По версии ФБР, сначала женщине было отказано во въезде в США из-за обнаруженной у неё электронной сигареты с марихуаной. После этого её заметили в буферной зоне парка Peace Arch State Park — месте, где граждане Канады и США могут временно находиться без прохождения пограничного контроля.

Американские пограничники сообщили, что при попытке задержания женщина вела себя агрессивно, выкрикивала оскорбления, сопротивлялась и ударила ногой в лицо сотрудницу-руководителя смены.

В то же время, по данным ФБР, сама обвиняемая утверждает, что направлялась на встречу с женихом, чтобы забрать их собаку, и настаивает, что не наносила удар умышленно.

Имя женщины официально не раскрывается. Она должна вновь предстать перед судом позднее в этом месяце. Расследование продолжается.

