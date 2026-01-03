Уютное шале — может, Вы хотели купить именно его?

Откройте для себя идеальный уголок уединения и спокойствия – уютное шале на частном лесном участке, спрятанное от посторонних глаз.

Этот дом с 3 спальнями идеально подходит как для сезонного отдыха, так и для круглогодичного проживания, предлагая комфорт и гармонию с природой.

Расположенный всего в 1 часе 15 минутах от Монреаля и 40 минутах от St-Sauveur, он сочетает удобную доступность с уединенной атмосферой. Наслаждайтесь привилегированным доступом к живописному озеру Lac-Grothé – идеальному месту для купания, катания на байдарках и отдыха у воды, а окружающий лес обеспечивает уединение. Независимо от того, ищете ли вы отдых на выходные или минималистский образ жизни на лоне природы, эта недвижимость — редкая жемчужина

Лев Голберг

(514) 889-3595

https://lev-golberg.c21.ca/proprietes/laurentides/wentworth-nord/a-vendre/17856132/

