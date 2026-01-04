Виртуальная реальность и 3D-принтеры помогут создать лёгкие будущего

В тихой лаборатории Исследовательского института Университета Макгилла (RI-MUHC) исследователь надевает очки виртуальной реальности — но она не готовится к гонкам Формулы-1 и не сражается с зомби. Она «гуляет» по лёгким человека, ищет способ бороться с тяжёлыми респираторными осложнениями и меняет представление о том, как будут лечить пациентов в будущем.

Революция в трансплантологии

Доктор Дарси Вагнер, руководитель проекта и обладатель канадского кресла Excellence Research Chair в области регенеративной медицины лёгких, вместе со своей командой создаёт 3D-патчи — своего рода мосты, которые могут обходить повреждённые участки лёгких, соединяя здоровые ткани и улучшая вентиляцию дыхательных путей.

«Мы разрабатываем специально адаптированные «чернила» для лёгких. Те, что мы используем для сердца или кожи, здесь не подойдут», — объясняет Вагнер. Она подчеркивает, что точная имитация лёгочной ткани позволит добиться лучших результатов и приблизить искусственные структуры к настоящей ткани дыхательных путей.

От пряника к лёгким

Идея проекта пришла к Вагнер, которая по образованию также механический инженер, во время работы в Мюнхене. «Мы сначала сделали… крендель. Звучит странно, но это был момент «ага», когда я поняла, что можно создать сложные объекты, которые иначе было бы невозможно воспроизвести», — вспоминает исследователь.

Сложность лёгких заключается в невероятной детализации. В некоторых областях, где происходит газообмен, структура имеет размер одного микрометра — слишком маленькая для современных принтеров. Решение, по словам Вагнер, заключается в том, чтобы максимально приблизить структуру с помощью технологий 3D-печати, а затем дать клеткам организма завершить работу самостоятельно.

Ранние успехи и перспектива будущего

Хотя проект ещё в начальной стадии, первые результаты обнадёживают. «Мы заметили, что после трансплантации сосуды донора могут врастать в трансплантированные участки», — рассказывает Вагнер.

Сегодня во всём мире выполняется около 7 тысяч пересадок лёгких в год. В Квебеке только один центр — CHUM — способен проводить такие операции. На данный момент в провинции в списке ожидания 14 человек, и дефицит донорских органов остаётся острой проблемой.

«Если вам повезёт получить лёгкое для трансплантации, исходы хуже, чем для любой другой пересадки органов», — отмечает Вагнер. С учётом изменения климата и увеличения продолжительности жизни, число людей с респираторными проблемами растёт, а донорских органов по-прежнему не хватает.

Поддержка инноваций

Вагнер была приглашена в MUHC в рамках программы привлечения ведущих исследователей. По словам Мари-Элен Ларамэ, президента и CEO MUHC Foundation, поддержка смелых идей и передовых технологий — одна из ключевых задач фонда. «Мы осознаём, что технологии и искусственный интеллект открывают новые возможности для медицины, и наша миссия — поддерживать инновации», — сказала она.

Исследования Вагнер ещё не дошли до испытаний на людях, но если проект будет успешно реализован, он может спасти множество жизней, сделав трансплантацию лёгких в будущем ненужной.

