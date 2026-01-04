В Монреале женщина в критическом состоянии после падения с балкона

31-летняя женщина находится в критическом состоянии после того, как, предположительно, была сброшена с балкона жилого дома в районе Мерсье—Ошлага—Мезоннёв на востоке Монреаля утром в четверг.

Как сообщили в полиции Монреаля (SPVM), около 8:15 утра диспетчерская служба 911 получила несколько звонков с сообщением о тяжело раненой женщине, лежащей на тротуаре на улице Сент-Катрин Ист вблизи авеню Жанна-д’Арк.

По словам представителя полиции Жан-Пьера Брабана, инцидент произошёл на балконе здания.

«В какой-то момент женщину толкнули, после чего она упала с высоты трёх этажей. Когда мы прибыли, она находилась без сознания на тротуаре», — сообщил он.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, где она остаётся в критическом состоянии.

На месте происшествия был задержан 31-летний мужчина, который впоследствии был доставлен в изолятор временного содержания. Ему предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью.

По предварительным данным полиции, перед падением между мужчиной и женщиной произошла ссора, которая переросла в физическое столкновение.

В районе инцидента был установлен полицейский кордон. Жителям рекомендовали временно избегать этого участка.

Расследование продолжается. Полиция не исключает возможности выдвижения дополнительных обвинений по мере поступления новых данных.

