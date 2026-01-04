Первые новорождённые Квебека: три девочки появились на свет в первые минуты Нового года

В первые минуты наступившего Нового года родильные отделения по всему Квебеку наполнились радостью. Среди первых новорождённых провинции — три девочки, появившиеся на свет с разницей менее чем в 45 минут в двух крупнейших городах региона.

Самой первой, по данным медиков, стала Лиана Калфопулос, родившаяся в Еврейской генеральной больнице Монреаля ровно в 00:00 и две секунды 1 января. Вес девочки составил 6 фунтов 9 унций (около 3 кг). Родителями малышки стали Арпи Зурикян и Константинос Калфопулос.

«Семья счастлива, здорова и рада поделиться этой замечательной новостью», — сообщили представители больницы.

Всего через две минуты после полуночи в больнице CHUL Университета Лаваля в Квебеке родилась девочка по имени Лесси-Энн. Её вес составил 8 фунтов 6 унций (около 3,8 кг). Родителями стали Алисон Браун-Трембле и Стефани Левек.

«Медицинский центр CHU сердечно поздравляет новых родителей и желает им большого счастья», — говорится в официальном сообщении учреждения.

Третья из первых новорождённых появилась на свет в 00:46 в Медицинском университете Макгилла (MUHC) в Монреале. Девочка весом 7 фунтов 15 унций (около 3,6 кг) стала первым ребёнком, родившимся в этом медицинском центре в 2026 году. Её мама, Мириам Азер, и новорождённая чувствуют себя хорошо. Отец ребёнка, Магед Юсеф, в настоящее время находится в Египте и ожидает одобрения визы.

Несмотря на схватки, Мириам Азер смогла встретить Новый год вместе с медицинским персоналом.

«Да, я встретила Новый год — команда была просто невероятной. Атмосфера была очень тёплой и позитивной», — рассказала она в интервью CTV News.

Появление первых младенцев года традиционно становится символом надежды и обновления, а для их семей — началом новой, особенной главы жизни.

