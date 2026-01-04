Танкер Byzantion первым открыл навигационный год в порту Монреаля

Нефтяной танкер Byzantion стал первым океанским судном, вошедшим в порт Монреаля в 2026 году, ознаменовав начало нового навигационного сезона и продолжив многовековую морскую традицию города.

Как сообщила администрация порта Монреаля в социальных сетях, капитан судна Андрейс Кухаренокс будет награждён Золотой тростью — почётным символическим призом, история которого восходит примерно к 1840 году. Награда традиционно вручается капитану первого океанского судна, прибывшего в порт в новом году.

В порту напомнили, что этот обычай возник в те времена, когда судоходство по реке Святого Лаврентия прерывалось на несколько месяцев из-за льда. Появление первого корабля после зимнего перерыва было для жителей Монреаля настоящим событием.

«Горожане собирались на причалах, чтобы приветствовать судно, которое нередко доставляло жизненно важные грузы — продовольствие и одежду», — отмечается в сообщении порта.

Круглогодичная навигация в порт Монреаля была обеспечена с 1964 года благодаря развитию ледокольного флота и современных технологий. Тем не менее традиция чествования первого судна сохраняется как важная часть морского наследия города.

Согласно данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, Byzantion — это танкер длиной 182 метра, предназначенный для перевозки нефти и химических продуктов. Судно ходит под флагом Маршалловых Островов.

Ожидается, что церемония вручения Золотой трости станет не только формальным событием, но и напоминанием о давней связи Монреаля с мировыми торговыми маршрутами и морской историей, насчитывающей почти два столетия.

