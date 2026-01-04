Руководители крупнейших компаний Квебека зарабатывают в 236 раз больше среднего работника

Руководители крупнейших компаний провинции в 2026 году будут зарабатывать в среднем в 236 раз больше, чем обычный работник. Об этом говорится в новом исследовании Обсерватории неравенств Квебека (Observatoire québécois des inégalités, OQI), подготовленном совместно с Канадским центром политических альтернатив (CCPA).

Уже на второй день нового года самые высокооплачиваемые генеральные директора Квебека заработали сумму, эквивалентную годовому доходу среднего жителя провинции. По данным OQI, к 9:47 утра пятницы 21 глава компании с офисом в Квебеке получил по 62 795 долларов — всего за 8,8 часа работы.

Для сравнения, годом ранее на достижение той же суммы у топ-менеджеров уходило 10,1 часа, что, по словам экономистов, свидетельствует о продолжающемся росте социального и доходного разрыва.

Исследование охватывает 100 самых высокооплачиваемых руководителей компаний Канады, чьи акции торгуются на Торонтской фондовой бирже. Из них 21 человек возглавляет компании, зарегистрированные в Квебеке. Примечательно, что среди этой группы лишь одна женщина.

По оценкам OQI, к 2026 году средний компенсационный пакет для 21 самого высокооплачиваемого CEO Квебека составит 14,8 млн долларов в год. В эту сумму входят не только оклады, но и различные бонусы, премии, а также опционы на акции.

Экономист OQI Жоффруа Буше отмечает, что ускоряющийся рост доходов топ-менеджеров отражает общую тенденцию усиления неравенства с 2020 года.

«Доходы самых богатых — верхних 20 процентов населения — значительно выросли, тогда как у остальных групп они почти не изменились», — подчеркнул он.

Согласно данным CCPA, в 2024 году 100 самых высокооплачиваемых руководителей Канады в среднем получали по 16,2 млн долларов в год. При этом структура их доходов заметно изменилась: доля базовой зарплаты сократилась, уступив место бонусам и другим формам вознаграждения, связанным с капиталом.

«Это напрямую связано с налоговыми стимулами. Доходы от капитала в Квебеке и Канаде облагаются налогами значительно мягче, чем заработная плата», — отметил Буше. — «В результате компенсационные пакеты формируются так, чтобы минимизировать налоговую нагрузку».

Экономист подчёркивает, что цель исследования — не осуждение конкретных руководителей, решения о вознаграждении которых принимают советы директоров и акционеры, а демонстрация масштабов экономического дисбаланса.

«Мы наблюдаем высокую концентрацию богатства у узкого круга лиц, в то время как значительная часть населения не располагает доходами, достаточными для покрытия базовых потребностей», — добавил он.

Отдельное внимание в отчёте уделено дивидендам. В 2023 году выплаты акционерам канадских компаний достигли рекордных 341,5 млрд долларов, что на 431 процент больше, чем 20 лет назад. При этом рост расходов на оплату труда — в первую очередь заработных плат — оказался в 2,5 раза ниже, чем рост дивидендов.

По словам экспертов, такие цифры ставят под сомнение справедливость распределения доходов и поднимают вопрос о том, получают ли работники адекватную долю от финансовых успехов компаний.

Данные для анализа были собраны на основе информации, которую компании раскрывают в официальных документах, подготавливаемых к ежегодным собраниям акционеров.

