Президент США Дональд Трамп о аспирине

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal рассказал о своей многолетней привычке ежедневно принимать аспирин в дозировке, превышающей рекомендации врачей. По его словам, он делает это с целью «разжижения крови».

Трамп пояснил, что не хочет, чтобы через его сердце текла «густая кровь», и предпочитает, чтобы она была «хорошей и жидкой». Такая практика, как он признал, приводит к тому, что у него легко появляются синяки, и медики неоднократно советовали снизить дозу препарата. Однако президент отказался менять привычку, которой придерживается уже 25 лет, сославшись на свою суеверность.

«Врачи говорят, что аспирин разжижает кровь, и я не хочу, чтобы густая кровь текла через моё сердце. Я хочу, чтобы через моё сердце текла хорошая, жидкая кровь», — заявил Трамп.

Личный врач президента Шон Барбабелла уточнил, что Трамп принимает 325 миллиграммов аспирина в день, тогда как стандартная профилактическая доза обычно составляет около 81 миллиграмма. Несмотря на это, Барбабелла подчеркнул, что президент находится в исключительно хорошей физической форме: состояние его сердечно-сосудистой системы соответствует показателям человека на 14 лет моложе, а общее здоровье позволяет без ограничений исполнять обязанности главы государства.

Ранее Дональд Трамп сообщал, что медицинский персонал Белого дома подтвердил его отличное состояние здоровья. Он также отметил, что в третий раз успешно прошёл когнитивное тестирование, продемонстрировав, по его словам, безупречные результаты — испытание, на которое, как утверждает президент, не решались ни один из его предшественников или вице-президентов.

