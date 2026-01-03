Регулярное употребление воды из пластиковых бутылок значительно увеличивает количество микропластика

Исследователи из Университета Конкордия (Канада) объясняют, что пластиковая тара выделяет микрочастицы на всех этапах своего жизненного цикла — от производства до хранения. Процесс разрушения пластика ускоряется под воздействием солнечного света, нагревания и резких перепадов температур.
По оценкам ученых, в среднем человек проглатывает от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика в год. Однако употребление бутилированной воды способно увеличить этот показатель примерно ещё на 90 тысяч частиц ежегодно. Размер микропластика варьируется от тысячных долей миллиметра до пяти миллиметров.
Опасность заключается в том, что микропластик может проникать в кровоток, накапливаться во внутренних органах и быть связан с воспалительными процессами, гормональными сбоями, нарушениями репродуктивной функции и повышенным риском онкологических заболеваний.
Ведущий автор обзора Сара Саджеди подчёркивает, что пить воду из пластиковых бутылок допустимо лишь в чрезвычайных ситуациях. Учёные отмечают необходимость дальнейших исследований для оценки долгосрочных последствий воздействия микропластика, поскольку его следы уже обнаружены даже в плаценте человека.
