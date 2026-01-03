Регулярное употребление воды из пластиковых бутылок значительно увеличивает количество микропластика, накапливающегося в организме человека. Как сообщает The Independent, новые данные показывают: любители бутилированной воды ежегодно поглощают на десятки тысяч микрочастиц пластика больше, чем те, кто предпочитает водопроводную воду.

Исследователи из Университета Конкордия (Канада) объясняют, что пластиковая тара выделяет микрочастицы на всех этапах своего жизненного цикла — от производства до хранения. Процесс разрушения пластика ускоряется под воздействием солнечного света, нагревания и резких перепадов температур.

По оценкам ученых, в среднем человек проглатывает от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика в год. Однако употребление бутилированной воды способно увеличить этот показатель примерно ещё на 90 тысяч частиц ежегодно. Размер микропластика варьируется от тысячных долей миллиметра до пяти миллиметров.

Опасность заключается в том, что микропластик может проникать в кровоток, накапливаться во внутренних органах и быть связан с воспалительными процессами, гормональными сбоями, нарушениями репродуктивной функции и повышенным риском онкологических заболеваний.

Ведущий автор обзора Сара Саджеди подчёркивает, что пить воду из пластиковых бутылок допустимо лишь в чрезвычайных ситуациях. Учёные отмечают необходимость дальнейших исследований для оценки долгосрочных последствий воздействия микропластика, поскольку его следы уже обнаружены даже в плаценте человека.

