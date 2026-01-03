Квебек ужесточает финансовые требования для иностранных студентов

Правительство Квебека значительно повышает требования к финансовому обеспечению иностранных студентов. С 1 января 2026 года желающие учиться в провинции должны будут подтвердить наличие на банковском счёте 24 617 долларов — как для совершеннолетних студентов, так и для несовершеннолетних, обучающихся без сопровождения.

Для сравнения, ранее минимальная сумма составляла 15 508 долларов для студентов старше 18 лет и 7 756 долларов для лиц младше 18 лет. Таким образом, требуемый объём средств увеличивается почти на 10 000 долларов.

В Министерстве иммиграции, франсизации и интеграции Квебека (MIFI) объясняют это решение ростом стоимости жизни и стремлением избежать ситуаций, при которых студенты оказываются без финансовых ресурсов во время обучения.

«Регуляторные изменения были разработаны для того, чтобы лучше отражать быстро меняющуюся стоимость жизни, избежать ситуаций, когда студенты не имеют средств для продолжения пребывания, и в целом лучше подготовить их к реальностям жизни в Квебеке», — заявила пресс-секретарь министерства Эмили Везина.

По её словам, расчёт базовых потребностей осуществляется на основе “mesure du panier de consommation” (показателя потребительской корзины), который ежегодно обновляется Институтом статистики Квебека. Этот показатель, отмечает Везина, является одним из наиболее широко используемых и рекомендуемых правительством инструментов для оценки финансовых возможностей иностранных студентов.

Целью нововведения, подчёркивают в министерстве, является предотвращение приёма студентов, которые могут оказаться в уязвимом социальном и финансовом положении.

Продолжение курса на ограничения

Повышение финансовых требований стало очередным шагом правительства Франсуа Лего по ужесточению политики в сфере высшего образования. Ранее власти уже ввели повышенные тарифы на обучение для студентов из других провинций и иностранных граждан, требования к уровню владения французским языком для не-квебекских абитуриентов, а также ограничения на приём иностранных студентов.

На фоне этих мер университеты Квебека фиксируют резкое снижение числа заявлений о приёме, что, по данным СМИ, привело к финансовым трудностям, сокращению персонала и урезанию бюджетов в ряде учебных заведений.

Издание The Gazette обратилось за комментариями в Университет Макгилла, Университет Конкордия, а также в студенческие ассоциации обоих вузов. В Макгилле отказались комментировать ситуацию, остальные запросы остались без ответа к моменту публикации.

Новые требования вызывают опасения среди образовательных учреждений и студенческого сообщества, которые предупреждают: дальнейшие ограничения могут подорвать конкурентоспособность Квебека на международном образовательном рынке.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG