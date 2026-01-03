В Пьерфон-Роксборо расследуют стрельбу из проезжавшего автомобиля

Полиция Монреаля расследует инцидент со стрельбой, произошедший на прошлой неделе в районе Пьерфон-Роксборо.

По данным правоохранительных органов, речь идёт о предполагаемой стрельбе из проезжавшего автомобиля.

В среду около 20:40 в службу 911 поступил вызов с сообщением о выстрелах в припаркованный автомобиль возле одного из коммерческих объектов на бульваре Пьерфон, недалеко от улицы Сен-Пьер.

Прибывшие на место полицейские обнаружили следы от пуль на автомобиле. В момент стрельбы внутри находился мужчина, однако, по информации полиции, он не получил ранений.

Согласно предварительным данным, выстрелы были произведены из другого транспортного средства, которое скрылось с места происшествия до прибытия правоохранителей.

Задержаний по делу произведено не было. Полиция продолжает расследование и призывает возможных свидетелей происшествия обратиться в правоохранительные органы.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG